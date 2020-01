Caputh

Einen Einbruch meldete eine Caputherin am Montagnachmittag der Polizei. Unbekannte Täter waren offensichtlich am Wochenende in das Einfamilienhaus ihrer Mutter im Schmerberger Weg eingedrungen und hatten Goldschmuck der Frau gestohlen. Die Mutter soll sich zur Zeit der Tat im Wohnzimmer aufgehalten haben. Als sie das Klappen der unverschlossenen Hauseingangstür hörte, soll sie dem Geräusch keine weitere Bedeutung beigemessen haben. Erst am darauffolgenden Tag stellte die Frau fest, dass aus einem Schrank im Schlafzimmer eine kleine Tasche fehlte, in der sich der Goldschmuck sowie eine goldene Uhr befunden haben soll. Die Kripo sicherte Spuren des Einbruchs und ermittelt.

Von MAZonline