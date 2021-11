Geltow

Aus einer Schotterpiste soll die neue zweispurige Straße „Am Mühlenberg“ werden – in Geltow Nord soll mittelfristig der Verkehr anders organisiert und bis 2030 neu verteilt werden. Das dem zugrundeliegende „Verkehrskonzept unter Einbeziehung verschiedener Bauvorhaben“ beschäftigte unlängst den Geltower Ortsbeirat, der unter strengen Pandemieregeln öffentlich im Rathaus Schwielowsee tagte.

Die engen Wohnstraßen würden entlastet und die Anbindung an die B 1 verbessert. Das empfiehlt grob zusammengefasst das mittelfristige Verkehrskonzept, das Bauingenieur Thomas Scholz von „Schlothauer & Wauer“ vorstellte. Berücksichtigt ist in der Untersuchung das Potenzial der Einfamilienhausgegend, die noch um geschätzte 837 Einwohner wachsen kann.

„Veränderungen betreffen jeden im Ort“

Einbahnstraßen würden nur noch nach Geltow Nord an der B 1 hineinführen, verlassen könnte man die Siedlung nur am Mühlenberg und in der Meiereistraße an Ampel-geregelten Kreuzungen. Bei der wegen der Tragweite des Themas einberufenen Sondersitzung begrüßte der zu zwei Dritteln anwesende Beirat das Konzept mit großer Mehrheit. „Es geht um Veränderungen, die Jeden und Jede im Ort betreffen“, unterstrich Geltows Ortsvorsteher Matthias Fannrich. Durch das Verkehrskonzept werde neue Wohnbebauung ermöglicht.

Matthias Fannrich (Bürgerbündnis) ist Ortsvorsteher von Geltow und Wildpark-West. Quelle: Luise Fröhlich

„Das ist eine gut durchdachte Vorstellung“, befand Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) über das 62 Seiten starke und von der Gemeinde in Auftrag gegebene Konzept, das Scholz präsentierte. Sie ergänzte, dies sei ein Segen für den zukünftigen Umgang mit den Straßen in Geltow Nord, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer. Im nächsten Schritt seien Eigentumsverhältnisse zu klären, aber auch die Finanzierung sei für eine kleine Gemeinde wie Schwielowsee nicht unerheblich. Im November beginnt die Erneuerung der Straßendecke Am Wildgatter, die Geltow mit seinem jährlich zur Verfügung stehenden Budget von 100.000 Euro unterstützt.

Unmut über Prognose für Wohnbebauung

Getrübt wurde bei einer Anwohnerin die Freude über das Konzept von der Größe des prognostizierten Bauvorhabens nebenan. „80 Wohneinheiten könnten entstehen, wenn das Grundstück von Richter Recycling frei wird. Das geht nur mit mehrstöckigen Wohnhäusern“, so die Anwohnerin. Ortsvorsteher Fannrich beruhigte: „Ich kann mir die Größenordnung auch nicht vorstellen.“ Jetzt gehe es aber um Straßen, über die spätere Bebauung werde erst mit der Diskussion über die B-Pläne entschieden. Die Gemeinde Schwielowsee prognostiziert für Geltow Nord ein Potenzial von bis zu 279 neuen Wohnungen.

Die ersten zwölf Wohneinheiten am Pappeltor Nord profitierten bereits von dem angenommenen Verkehrskonzept. Sie waren auch der Anlass für die Untersuchung, die die Schlothauer & Wauer Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr mbH ausführte.

Lkw können nicht wenden

Hintergrund: Die Kreuzungen der Bundesstraße 1 mit den Straßen Am Pappeltor, dem Obstweg und der Wildparkstraße sind in den Stoßzeiten behindernde Knotenpunkte, so der Landesbetrieb Straßenwesen. Die Gemeinde war gezwungen zu untersuchen, wie die Sicherheit auf der Bundesstraße mit einem wachsenden fließenden Verkehr nach Geltow Nord funktionieren könnte, andernfalls wäre keine neue Wohnung genehmigt worden, berichtete die Bürgermeisterin.

Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen war an diesem Abend jedenfalls zufrieden – er sah das Konzept als sehr gute Lösung an. Keine Lösungen der aktuellen Probleme sahen dagegen einige Anwohner, die den Durchgangsverkehr in Wohnstraßen monierten. „Der Bringeverkehr zur Schule zum Beispiel. Da suchen sich Leute den kürzesten Weg zurück zur B 1, ob erlaubt oder nicht.“ Auch Straßen, die nur teilweise Einbahnstraße sind, sind ein Ärgernis. Und die Fahrbahnbreite: „Lkws haben in den engen Straßen keine Chance zu wenden“, wurde gesagt. „Die Müllabfuhr fährt in manchen Straßen in falscher Richtung, um nicht rückwärts wieder rausfahren zu müssen.“

Anwohner wollen Versammlung

Es gibt besonders schlimme Wege: „Die sind nur etwas für gute Autofahrer“, befand ein Anwohner. Unübersichtliche 90 Grad-Winkel an Kreuzungen, für Gegenverkehr fehlen die Ausweichbuchten, und Fußgänger und Radfahrer müssen auf Buckelpisten ausweichen. „Einmal in der Woche rufe ich die Polizei, weil wieder jemand meinen Zaunpfosten umgefahren hat“, gab der Bewohner eines Eck-Grundstücks zu Protokoll. Dass an vielen Stellen die Schulwege unsicher sind und Parkplätze für Besucher fehlen, ist bekannt.

Besonders eng ist es zum Beispiel an der Kreuzung Obstweg/Hegemeisterweg. Quelle: Varvara Smirnova

Es gibt Klärungsbedarf. Viele wollen auf einer Bürgerversammlung informiert und beteiligt werden. Als nächstes gehen die Vorlagen in die Fachausschüsse. Im Dezember entscheidet die Gemeindevertretung über das Wohngebiet „Pappeltor Nord“ mit zwölf Wohneinheiten und über das „Verkehrskonzept unter Einbeziehung verschiedener Bauvorhaben“.

Von Gesine Michalsky