Schwielowsee

Der Potsdamer Windparkbetreiber Notus Energy will am Freitag, dem 8. Januar, Interessierten seinen „ Windpark Dachsberg“ in einem Video-Chat näher erläutern. Das Unternehmen will im Windeignungsgebiet „Bliesendorfer Heide“ unweit der Gemeinde Schwielowsee sieben Windenergieanlagen aufstellen. Dagegen protestieren unter anderem der Umweltverein „Waldkleeblatt – Natürlich Zauche“ sowie weitere Windparkgegner in der Region.

Teilnehmer bitte anmelden

Der Video-Chat soll am kommenden Freitag in der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr eingerichtet werden. Den entsprechenden Link will das Unternehmen vorab auf seiner Projektwebseite www.windpark-dachsberg.de veröffentlichen. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit herkömmlichen Internet-Browsern möglich. Zur besseren Planung bittet die Notus Energy GmbH um eine unverbindliche Anmeldung unter kontakt@windpark-dachsberg.de.

Corona durchkreuzte Infotag

Der Video-Chat soll einen geplanten Informationstag vom 8. November 2020 im Märkischen Gildehaus in Caputh ersetzen. Die Veranstaltung musste wegen des Corona-Lockdowns abgesagt werden.

