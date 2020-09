Von grau zu bunt in Geltow: Trafostation am Rewe neu gestaltet

Schwielowsee/Geltow

Die Trafostation des Energieunternehmen Edis am Rewe-Markt in Geltow ist seit vergangenem Wochenende ein richtiger Hingucker. Wo zuvor ein tristes Grau eine verlockende Fläche für Schmierereien bot, erstrahlen nun verschiedene Obst- und Gemüsesorte in einer Holzkiste in satten Farben. Künstler der Babelsberger Firma „Artefx“ haben das Häuschen mit dem zum Supermarkt passenden Motiv bemalt.

Am Montag, 1. September, übergeben Vertreter von Edis und Artefx symbolisch das gestaltete Trafohäuschen an Schwielowsees Bürgermeistern Kerstin Hoppe. Quelle: Gemeinde Schwielowsee

Anzeige

Die Geltower Trafostation ist nicht die erste, die Edis hat bemalen lassen. Vor 15 Jahren hat das Unternehmen damit begonnen, seine grauen Häuschen kreativ gestalten zu lassen. Dadurch sollen sie sich besser in das Ortsbild einfügen. „Wir sind für die Infrastruktur zuständig und die Trafostationen müssen dort stehen, wo die Verbraucher sind“, sagt Heiko Nimpsch, Kommunalreferent bei Edis, „wir haben ein Budget, mit dem wir jährlich in Abstimmung mit den Kommunen Fassaden gestalten können“, sagt er weiter. Auch die Motive werden mit den Verantwortlichen vor Ort besprochen. „Denn wir wollen, dass es den Bürgern letztlich auch gefällt.“

Weitere MAZ+ Artikel

Mittlerweile gebe es eine Warteliste, so Nimpsch. Nicht alle Wünsche können zeitnah erfüllt werden angesichts von rund 20 000 Trafostationen im gesamten Versorgungsgebiet. Pro Kunstwerk gibt das Unternehmen laut eigener Aussage zwischen 700 und 1000 Euro aus. Jährlich werden in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern rund 60 Stationen gestaltet.

Von MAZonline