Wegen Corona: Einsicht in Unterlagen für Windräder wird wiederholt

Schwielowsee/Ferch/Werder

Viele öffentliche Beteiligungsverfahren leiden unter den Auswirkungen der Coronakrise. Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit der Bürger in Werder und Schwielowsee, die Unterlagen des Antrags zum Bau von sieben Windenergieanlagen in Ferch einzusehen. Teil von Genehmigungsverfahren ist jedes Mal die Option für die Bürger, sich die Antragsunterlagen in den jeweiligen Rathäusern anzusehen.

Wegen der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg waren allerdings sämtliche Rathäuser seit dem 17. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Auslegung der Unterlagen des Energieunternehmens Notus startete am 11. März und endete am 14. April. Interessierte Bürger hatten also knapp eine Woche Zeit, ohne zu wissen, dass ihnen die Möglichkeit der Einsicht schnell nach Start der Frist genommen werden würde. Und auch die Beteiligung mit einer Einwendung gegen die Errichtung der sieben Windräder ist nur noch bis zum 14. Mai möglich.

Anzeige

Rathäuser blieben geschlossen

Die Umweltvereinigung Waldkleeblatt-Natürlich Zauche e.V. kritisiert das und fordert eine Ausweitung beider Fristen. „Durch die Schließung der Rathäuser war ja nicht wirklich eine Öffentlichkeit hergestellt“, sagt Eveline Kroll, Ortsvorsteherin von Bliesendorf und Mitglied der Umweltvereinigung.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Umweltverein stellt auf seiner Internetseite eine Muster-Einwendung zur Verfügung. „Jeder Bürger kann und sollte sich mit einer Einwendung gegen die Errichtung der Windenergieanlagen in unserem Wald wehren“, sagt Kroll.

Landesamt für Umwelt will Fristen wiederholen

Indes hat das Landesumweltministerium (MLUK), die Behörde über dem in dieser Sache entscheidungsbefugten Landesamt für Umwelt, auf MAZ-Nachfrage mitgeteilt: „Das Landesamt für Umwelt hat am 7. April die Gemeinde Ferch und die Stadt Werder darüber informiert, dass die Auslegung der Antragsunterlagen zu gegebener Zeit wiederholt werden muss.“ Außerdem sei es nach einem Hinweis des Bundesumweltministeriums an die Bundesländer möglich, dass die Bürger die ausliegenden Unterlagen „nach vorheriger Anmeldung und unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken“ einsehen können, heißt es weiter in der Mitteilung des MLUK.

„Im konkreten Fall bedeutet dies, dass die Auslegung der Antragsunterlagen für die Genehmigung der sieben Windkraftanlagen unter Beachtung der Hinweise des Bundesumweltministeriums wiederholt wird“, ist am Ende der Ministeriumsmitteilung zu lesen. „Damit beginnt auch die Einwendungsfrist erneut. Bisher schon erhobene Einwendungen behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht erneut bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Annika Jensen