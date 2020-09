Wegen Corona: Gesundheitswoche und Kreativherbst in Schwielowsee zusammengelegt

Schwielowsee

Auch im Kreativherbst in Schwielowsee ist wegen der Corona-Pandemie einiges anders. Die größte Änderung: Er wird zusammengelegt mit der Gesundheitswoche. Die ursprünglich für April geplante Aktionswoche musste wegen der Pandemie verschoben werden. So bieten nun 40 Künstler und Sportkursleiter Workshops im September und Oktober an.

Tanzschule „Fairtanzt“ bietet Kurse für Menschen mit Rollator

Dabei punkten sie freilich nicht nur mit ihren Inhalten, sondern profitieren von der Natur, die die Gemeinde Schwielowsee zu bieten hat. Und das in diesem Jahr noch mehr als in den Jahren zuvor. Denn viele der Angebote finden, Pandemie bedingt, nicht nur mit weniger Teilnehmern statt, sondern auch unter freiem Himmel. Die Teilnahme an einigen Kursen ist aber auch online möglich.

Ein Beispiel für letzteres ist der Kurs „Selbstvertrauen – Wer bin ich und was kann ich?“, der von der Erlebnispädagogin Ivette Nitsche angeboten wird. Unter freiem Himmel hingegen finden freilich die Wanderungen in der Gemeinde statt. Wie etwa das „Waldbaden um den Caputher See“ mit Elke Hartl, bei dem die Teilnehmer den Wald bewusst wahrnehmen, indem sie ihn schweigend erwandern. Oder die Wanderung „Und es gibt sie doch! Naturwesen – die heimlichen Begleiter“, angeboten von Amira Meyer, Referentin für Seelenweisheit und Soul Healing. Zudem bietet die Tanzschule „Fairtanzt“ einen Kurs für ältere Menschen an: „Fit im Alter – Rollatortanz“

Vier Tage gemeinsam vital ernähren

Auch das Thema Ernährung wird in diesem Gesundheitsherbst berücksichtigt. So können sich Interessierte in einem Workshop mit der Apothekerin Theresia Weigel über das Basenfasten informieren. Und in einem anderen Kurs mit der Ernährungsberaterin Anja Scholze erfahren die Teilnehmer alles über vitale Ernährung, indem sie sich vier Tage gemeinsam auf diese Weise ernähren und so für eine Entschleunigung sorgen können.

Kreativ werden können die Schwielowseer und Besucher in Kursen, die etwa das Falten von Büchern zeigen, das Malen des menschlichen Auges und das Schreiben beim Spazierengehen. Auch eine Mitmach-Inszenierung ist geplant. So wollen Kulturpädagogin Barbara Tauber, Kunstpädagogin Barbara Behling und Gesangspädagogin Susanne Glimmerveen mit ihren Mitstreitern gemeinsam einer Corona-Folge auf den Grund gehen: „Don’t touch“ Wie die menschliche Nähe zugrunde ging und kreative Lösungen!“. Wie genau sie das tun wollen, erfahren die Teilnehmer bei der Anmeldung.

Weitere Informationen, auch zu Anmeldungen, unter: www.kreativ-in-schwielowsee.de und www.auszeit-in-schwielowsee.de

