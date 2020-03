Wegen Corona: Schwielowsee legt Einrichtungen für Notbetreuung fest

Schwielowsee

In der Gemeinde Schwielowsee steht fest, in welchen Einrichtungen Kinder in Notfällen betreut werden können. Die Notbetreuungen müssen eingerichtet werden, weil sämtliche Kitas und Schulen in Brandenburg wegen der Ausbreitung des Coronaviruses ab Mittwochen bis nach Ostern geschlossen bleiben.

120 Anträge für Plätze in Notbetreuung

Am Montagnachmittag teilte die Gemeindeverwaltung mit, dass in den Kitas in Geltow und Caputh sowie in der integrierten Kindertagesbetreuung (Ikb) in Geltow und Caputh Ersatzbetreuungen eingerichtet werden. Die Kinder der Kita Ferch kommen in der Kita Geltow unter. „Insgesamt haben wir derzeit 120 Anträge auf einen Notbetreuungsplatz vorliegen“, sagte Schwielowsee Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU) am Montagnachmittag. In allen Kitas und Ikb in der Gemeinde werden derzeit 892 Kinder betreut.

Hoppes Verwaltung wird diese 120 Anträge nun auf den Anspruch der Eltern prüfen. Denn nur Eltern, die in einem für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur relevanten Beruf arbeiten, dürfen ihr Kind in einer Notbetreuung unterbringen. Für die Betreuung ist eine Selbsterklärung und im Einzelfall ein Nachweis des Arbeitgebers notwendig.

Alle öffentlichen Veranstaltungen in Schwielowsee bis 19. April abgesagt

Die Gemeinde sagt außerdem alle gemeindlichen Veranstaltungen, die ab heute, Montag, 16. März, bis einschließlich Sonntag, 19. April, stattfinden sollten, ab. Auch untersagt sie die Nutzung aller öffentlichen Gebäude, also der Turnhallen, in ihren drei Ortsteilen. Und auch das Familienzentrum in Caputh sagt ab heute alle Angebote ab. Das Team des Familienzentrums ist als Ansprechpartner allerdings vor Ort.

Auf ihrer Internetseite schreibt die Verwaltung zu nicht gemeindlichen Veranstaltungen: „An die Vereine und Institutionen in der Gemeinde Schwielowsee wird appelliert, die Risiken bei ihren Terminen und Veranstaltungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls auf die Durchführung zu verzichten.“

Die Sitzungen der Ortsbeiräte, Fachausschüsse, Hauptausschuss und Gemeindevertretung sollen stattfinden.

Von Annika Jensen