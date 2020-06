Wegen Corona: Schwielowsee rechnet mit Loch im Haus von über 880.000 Euro

Wegen der Bekämpfung der Corona-Pandemie sind erheblich weniger Gewerbesteuern gezahlt worden, auch in Schwielowsee. Per Nachtragssatzung zum aktuellen Haushalt erhöht die Verwaltung jetzt die Grenze des erlaubten Fehlbetrages. So könne sie erstmal weiterarbeiten, sagt Kämmerin Ute Lietz.