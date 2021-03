Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Pandemie zwingt alle Kitas in Schwielowsee und einige Einrichtungen in Werder weiterhin zu verkürzten Öffnungszeiten. Wie Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) mitteilte, können die Kinder in Geltow, Caputh und Ferch bis zum 31. Mai weiterhin nur von 7 bis 16 Uhr betreut werden.

Die Beschränkung gilt bereits seit 1.Dezember. Die Kinder sollen zum Infektionsschutz in festen Gruppen, festen Räumen und möglichst von den gleichen Erziehern betreut werden. Nach dem letzten bestätigten Corona-Fall in der Caputher Kita Schwielowsee sind bis zum morgigen Dienstag noch 38 Kinder und elf Erzieher in Quarantäne.

Kürzere Öffnung in Werder für April angekündigt

Auch in Werder müssen sich Eltern im April weiter auf kürzere Kita-Betreuungszeiten einstellen, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Ziel ist es ebenfalls, die Kinder nur in ihren festen Gruppen und damit möglichst nicht in Randzeiten zu betreuen, was auch die Personalsituation entlastet. Betroffen sind hier die folgenden Einrichtungen:

Kita Havelzwerge, Adolf-Damaschke-Straße, 6 bis 16.30 Uhr (sonst 6 bis 18 Uhr),

Kita Zauberwald, Poststraße in Glindow, 7 bis 16.30 Uhr (sonst 6 bis 17 Uhr),

Kita Inselnest, Mittelbruchweg in Töplitz, 6.30 bis 17 Uhr (sonst 6 bis 17.30 Uhr),

Kita Werderaner Früchtchen, Hoher Weg, 6 bis 17 Uhr (sonst 6 bis 18 Uhr),

Kita Regenbogen, Zum See in Glindow, 7 bis 16.30 Uhr (sonst 6 bis 17 Uhr),

Kita Anne Frank, Elsastraße, 7 bis 16 Uhr (sonst 6 bis 18 Uhr).

Von MAZonline/fro