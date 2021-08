Caputh

Eigentlich sollte das Blütenviertel in Capuths Mitte inzwischen schon über den Bauzäunen hervorblitzen. Zumindest Teile des Hochbaus hätten im Frühjahr beginnen sollen, doch momentan spielen sich die Bauarbeiten noch immer im Erdreich ab. Damit ist es nach dem langen Warten zu weiteren Verzögerungen auf der Großbaustelle neben dem Rewe-Markt gekommen. Hans-Wolfgang Pausch, Geschäftsführer der Gesellschaft „Caputh Mitte Blütenviertel“ (CMB), bestätigt, dass sich der Bauablauf verändert hat und erklärt, dass das mehrere Gründe hat.

So habe der Bau der Townhäuser etwa wegen pandemiebedingtem Materialmangels erst im Juli beginnen können. Ende vorigen Jahres zeigten sich die Bauherren noch optimistisch, dass die ersten dieser modernen Eigentumshäuser 2021 fertig sein könnten. Das steht nun auf der Kippe. Die Bodenplatten sollen nun immerhin im Herbst fertig werden, heißt es. Vor allem beim Stahl, aber auch bei allen anderen wesentlichen Baustoffen, sei es zu Lieferengpässen wegen der Corona-Pandemie gekommen, erklärt Hans-Wolfgang Pausch auf MAZ-Nachfrage.

Innovatives Energiekonzept kostet Zeit

Hinzu kommt: „Nicht einfach ist es zurzeit wegen der generell guten Lage in der Bauwirtschaft, Firmen zu binden. Die sind über Monate ausgebucht und können sich aussuchen, bei wem sie tätig werden“, sagt er. Ein weiteres Problem in Sachen Bauverzögerung stellt das fortschrittliche Energiekonzept für das künftige Viertel dar. Kernstück ist der im vorigen Herbst gesetzte Eisspeicher im Keller des späteren Wohn- und Geschäftshäuser. In diesen wird die Abwärme der Häuser geleitet und in neue Energie umgewandelt.

Blick auf die Baustelle des Blütenviertels in Caputh im August 2021 Quelle: Luise Fröhlich

Die Qualität des Systems stelle die Bauherren vor große Hürden. „Es ist zu neu, zu innovativ: Die geltenden verwaltungsinternen Regeln und die Bearbeiter in den Behörden kennen so etwas nicht. Das hat uns ein Vielfaches an Aufwand bei Planung und Umsetzung – insbesondere mit den Beteiligten in den Behörden – geführt. Wir sind auch schon einmal belächelt worden“, so Hans-Wolfgang Pausch. Aber die immissionsarme Energieversorgung soll sich für die Bewohner des Blütenviertels später rechnen, auch was die zu erwartenden Preissteigerungen bei Mieten und Kaufpreisen für die Häuser und Wohnungen betrifft. Für die sorgen wiederum die Verzögerungen verbunden mit den steigenden Baukosten. „Wie sich das genau auswirkt, das kann ich noch nicht sagen. Wir erfüllen aber schon jetzt die strengen Standards der Zukunft und können somit die in den nächsten Jahren zu erwartenden Steigerungen bei den Energiekosten niedrig halten“, erklärt er.

Bauablauf umgeplant

Gebaut wird aktuell im Blütenviertel also trotzdem, aber anders als ursprünglich geplant. So entstehen derzeit neben den Wohn- und Geschäftshäusern, bestehend aus Mieteinheiten und Gewerbeflächen, auch die Reihenhäuser, die eigentlich erst später im Bauablauf eingeplant waren. Ab Oktober sollen die Arbeiten an den Wohn- und Geschäftshäusern nach aktuellem Stand dann auch oberhalb der Baugrube zu sehen sein. Dort wird derzeit am Untergeschoss gearbeitet.

Nicht nur der Bau ist ins Stocken geraten, sondern dadurch auch der Start der Vermarktung. „Wenn wir den Interessenten nicht mit ziemlicher Sicherheit sagen können, wann sie einziehen können, fehlt eine wichtige Vertragsgrundlage“, schildert Hans-Wolfgang Pausch. Das Interesse sei aber nach wie vor sehr groß und die CMB stehe mit zahlreichen potenziellen Käufern und Mietern in Kontakt. „Was wir auch bemerken: Das Energiekonzept ist ein wesentlicher Grund des Interesses. Im Bewusstsein vieler Menschen ist der Klimawandel angekommen.“

Baustelle öffnet für Besucher im Oktober

Für den Oktober ist eine Art Tag der offenen Baustelle im Blütenviertel geplant, bei dem sich Interessierte selbst ein Bild von dem Projekt machen können. Außerdem entsteht derzeit ein Container, genannt die „Blütenbox“, der ab Herbst ebenfalls sichtbar an der Baustelle aufgestellt wird. Dort soll ein Büro eingerichtet und das Modell des Blütenviertels zu sehen sein.

Wie berichtet, sollte der Hochbau bereits im Frühjahr 2016 beginnen. Der Rewe-Markt wurde als erster Baustein des Blütenviertels zuvor im Juni 2014 eröffnet. Investor Lothar Hardt suchte lange nach einem passenden Partner für sein Projekt und fand ihn schließlich in Hans-Wolfgang Pausch, den er 2017 vorstellte. Der Baustart verzögerte sich weiter von März 2019 auf Frühjahr 2021. Altlasten auf dem Gelände machte den Planern zu schaffen, aber auch behördliche Auflagen. Schließlich gründeten Lothar Hardt, Wolfgang Pausch und zwei weitere Gesellschafter 2019 die „Flower Power Energy GmbH“, in der sie ihre Vision einer eigenständigen und nachhaltigen Versorgung des Viertels verankerten.

Von Luise Fröhlich