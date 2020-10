Werder: Veranstaltungsagentur Havel Tec leidet noch immer stark unter der Corona-Pandemie

Werder

Wenn es für die Werderaner Veranstaltungsagentur Havel Tec so weitergeht, wie derzeit, „dann ist es für uns nur eine Frage der Zeit“, sagt Gregor Beling (34), freier Mitarbeiter und Veranstaltungstechniker des Fünf-Mann-Betriebs, über die dramatische wirtschaftliche Lage. Alle vorgesehenen Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Nun plant und realisiert das Unternehmen nur noch spontane und kurzfristige Projekte. „Wir fahren auf Sicht“, sagt Havel-Tec-Geschäftsführer Karl Thiede (37), „wir wissen diese Woche nicht, was nächste Woche ansteht.“

Aufträge der Stadt halten Havel Tec über Wasser

Beling und Thiede sitzen im Biergarten auf der Bismarckhöhe. Gerade hat die Sonne den Kampf gegen den Nebel gewonnen und wärmt ihnen den Rücken. Das beliebte Ausflugsziel ist eine der wichtigsten Wirkungsstätten von Havel Tec. Im August haben die Männer die Vorstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt technisch begleitet. Der Kultursommer war für sie ebenfalls ein Auftrag. Die beiden Männer und viele, viele weitere Beschäftigte der Veranstaltungsbranche fühlen sich von der Bundesregierung allein gelassen.

Am 9. September gingen sie deswegen in Berlin auf die Straße. Der Branchenverband für professionelle Licht- und Tontechnik (VPLT) organisierte den Protest und richtete sehr konkrete Forderungen an die Bundesregierung. Unter anderem müsse das Überbrückungsprogramm ausgeweitet werden, indem die Unternehmen einen monatlichen Zuschuss in Höhe von zwei Prozent des letzten Jahresumsatzes erhalten. Auch fordern die Veranstaltungstechniker, dass die Kreditlaufzeiten auf bis zu 15 Jahre verlängert werden und, dass die Kurzarbeiterregelung auf 24 Monate ausgeweitet wird.

Das Team von Havel Tec. Links: Geschäftsführer Karl Thiede. 2. v.r.: Gregor Beling. Quelle: Havel Tec

Die Werderaner Veranstaltungstechniker stehen in einem Konflikt, sagt Beling: „Auf der einen Seite haben wir natürlich Verständnis für die Schutzmaßnahmen. Auf der anderen Seiten fehlen uns einfach die Perspektiven. Wir können bis ins nächste Jahr hinein schlicht nicht planen.“ Und mit den Kapazitäten, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen, „sind Veranstaltungsprojekte unwirtschaftlich“, sagt Karl Thiede.

„Wir sind die sechstgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland“, so Thiede weiter, „die Veranstaltungstechniker bringen ein so großes Zahnrad zum Drehen. Da greifen viele andere Branchen mit rein, wie etwa die Hotels, die Gastronomie, die Getränkeindustrie, die Speditionen, Taxifahrer und Busunternehmen.“ Und trotzdem hätten sie das Gefühl, so Thiede, „dass die Bundesregierung uns wenig Bedeutung beimisst“.

Thiede : „Grundpfeiler der Demokratie entstanden in Kneipen und auf Festen“

Beling und Thiede haben, neben dem Argument der Größe ihrer Branche, einen weiteren Grund, warum sie enttäuscht sind vom vorgeworfenen mangelnden Engagement der Bundesregierung. „Veranstaltungen sind wichtig für die Gesellschaft“, sagt Beling, „geteilte Erfahrungen sind gemeinschaftsbildend, zumindest ist das meine Erfahrung als Veranstaltungstechniker.“ Thiede dazu: „Unsere Grundpfeiler der Demokratie sind in Kneipen und auf Festen entstanden. Etwa auf dem Hambacher Fest.“ Das fand Ende Mai, Anfang Juni 1832 statt und galt als Höhepunkt bürgerlicher Opposition in der Zeit der Restauration und zu Beginn des Vormärz.

Auf Werders Bismarckhöhe hatten Gregor Beling und Karl Thiede noch einiges geplant. Es sollte ein Einheitsfest, eine Schlagerparty und eine Halloween-Party stattfinden, selbstverständlich mit Hygienekonzept und unter freiem Himmel. Damit wären diese Veranstaltungen möglich gewesen. Allerdings führten Beschwerden von Anwohnern zur Absage. Eine Hürde, die die Werderaner Veranstaltungstechniker in der derzeitigen Lage überhaupt nicht gebrauchen können. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist es unverhältnismäßig, so starken Gegenwind von den Anwohnern zu erhalten“, sagt Thiede. „In einer Kulturstadt wie Werder ist die Ruhe zur Coronazeit ohnehin nur eine Ausnahme“, ergänzt Gregor Beling.

Von Annika Jensen