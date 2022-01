Windkraftzoff in Werder und Ferch: „Die reinsten Vogelschredder“

Ferch

In Sachen Windkraft lässt sich die Havellandschaft bei Werder/Havel, Ferch, Caputh und Geltow bislang mit dem Voralpenland vergleichen: Traumhaft schön und weitgehend windradfrei. Die bunt gedeckte Geltower Dorfkirche hinterm Schilfgürtel, die Windmühle auf der Werderaner Insel, das renovierte Höhenlokal Bismarckhöhe als stolzes Zeugnis wilhelminischer Trink- und Ausflugskultur – die Kulisse ist intakt. Nur ein einziges Windrad dreht sich bei Glindow.

Doch im Gute-alte-Zeit-Paradies machen sich viele Bürger und Kommunalpolitiker Sorgen. Das Windkraftunternehmen Notus plant, im Schwielowseer Ortsteil Ferch sechs Windräder aufzustellen, 244 Meter hoch. Die Aufregung ist so gewaltig wie die Windräder hoch sind. 1310 Einwendung gingen gegen den Windpark „Dachsberg“ ein.

Flügelschlagen im Fontane-Idyll

Der Werderaner Windwirbel steht beispielhaft für Konflikte, die aufflammen, je näher Photovoltaik-Felder und Biogasanlagen an Orte heranrücken und vor allem: je höher Windräder in den Himmel ragen. Jetzt naht der Moment der Wahrheit: Die alten Standorte wie die Nauener Platte, wo sich seit mittlerweile Jahrzehnten mehr als hundert Windräder drehen, reichen nicht mehr aus für den Entwicklungssprung, den sich Deutschland vorgenommen hat. Es geht ans Eingemachte, ans Fontane-Idyll.

Werder/Havel ist selbst gar nicht direkt als Standort betroffen, seit das Projekt von 18 Anlagen auf ein halbes Dutzend abgeschmolzen wurde. Mit Verweis auf mögliche Schäden für den Tourismus haben die Stadtverordneten trotzdem beschlossen, 20.000 Euro in die Kriegskasse der Windkraftgegner vom Verein „Waldkleeblatt-Natürlich Zauche“ einzuzahlen – der kämpft seit Jahren gegen Rotoranlagen jedweder Art in der Region.

Gutachten und Anwaltskosten sollen von dem Geld finanziert werden – die Steuerzahler der Inselstadt begleichen die Rechnung. Der Zeitpunkt für die Aufmunitionierung der Windkraftgegner ist sicher kein Zufall: Bei Notus rechnet man mit einer Genehmigung eventuell in der ersten Jahreshälfte. Liegt die vor, schlägt die Stunde der Anwälte – Klagen sind bereits angekündigt.

Sieben Windräder – nur der Anfang?

Die Stadtspitze positioniert sich klar. Werders Bürgermeisterin Manuela Saß sagt: „Es ist die ungeheure Anlagengröße, die vielen Menschen Angst macht und die sich auch auf die Natur auswirken würde.“ Wenn man künftig von der Bismarckhöhe in die Havellandschaft blicke, wären die Windräder künftig der Blickfang, befürchtet sie.

Und der Erste Beigeordnete der Stadt, Christian Große, hält die großen Anlagen für die „reinsten Vogelschredder“. Der Bliesendorfer Wald würde seine Funktion als Rückzugsraum für Rotmilan, Schwarzmilan und seltene Fledermausarten verlieren. „Es wäre keine Erholung mehr, in den Wald zu gehen“, sagt Große, der sich anschickt, neuer Landrat in Potsdam-Mittelmark zu werden. Er glaubt, die Windräder seien nur der Anfang.

Die Energiewende-Partei stellt jetzt den Vizekanzler

So ist das Prozedere in Deutschland seit Jahren, doch die Vorzeichen haben sich geändert: Die Energiewende gegen Widerstände voranzutreiben, ist erklärtes Ziel der neuen Bundesregierung. Mit Robert Habeck stellen die Grünen den Klimaminister, der gleichzeitig auch noch Wirtschaftsminister ist. Der Vizekanzler hat also weitreichende Vollmachten. Gegner von Rotortürmen, Stromtrassen und Solarfeldern können sich kaum drauf verlassen, dass künftig Großprojekte wie in der Vergangenheit an Populationen von Zauneidechsen, Heldbockkäfern, Feldhamstern, Rotmilanen oder Kleinen Maus­ohren scheitern. Denn Habecks Parteifreundin Steffi Lemke verantwortet das Ressort für Umwelt und Naturschutz. Die Grünen werden es kaum zulassen, dass Arten- und Klimaschutz sich weiter gegenseitig blockieren.

Habeck hat unlängst in einem „Zeit“-Interview klargestellt, was er vorhat. Deutschland brauche „Windkraftanlagen und zwar quasi überall da, wo der Wind weht“. Im Schnitt werde man 1000 bis 1500 Anlagen im Jahr bauen – zum Vergleich: Zuletzt waren es kaum mehr als 450 deutschlandweit. Wenn Deutschland bis zum Jahr 2030 die Emissionen um 65 Prozent und 2040 um 88 Prozent gesenkt haben wolle, „dann muss es diese Windräder eben geben“, so Habeck. Kohle- und dann auch Gaskraftwerke werde es dann nicht mehr geben. „Insofern gibt es implizit schon eine Windkraftpflicht“, äußerte der Minister in dem Interview.

Stolz auf Windräder als „Veränderungspatriotismus“?

Aus seiner Zeit als Minister für Energiewende, Umwelt und Natur in Schleswig-Holstein (2012 bis 2018) kenne er Widerstände, sagt der Grünenpolitiker. „Immerhin geht es ja auch um Fragen von Identität. Durch die regenerativen Energien verändert sich das Gesicht unserer Heimat, und wenn die jetzt anders aussehen soll, geht das teilweise sehr tief.“ Er respektiere, dass manche Menschen deswegen aufgebracht seien. Dennoch halte er es für wichtig, zu erklären, warum das Windrad von allen Optionen das geringste Übel sei. „Wir können etwas erreichen, das an den Begriff der Heimat heranreicht, vielleicht eine neue Art Stolz oder Veränderungspatriotismus“, so Habeck.

Wie Habeck den Ausbau der Windkraft beschleunigen will, ist vielen Beteiligten noch unklar. „Zu jedem Windrad-Antrag gibt es mittlerweile vier Aktenordner – angefangen haben wir mit zweien“, sagt Mirko Hannemann, Projektleiter der Windrad-Firma Notus. Ein Ordner allein sei Umweltauflagen gewidmet.

Mehr Flächen sollen Eignungsgebiet werden

In Brandenburg betont Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) inzwischen häufiger als früher, wie notwendig eine Beschleunigung der Energiewende ist. Sein Mantra: Die Arbeitgeber der Zukunft würden – ganz wie Tesla – darauf achten, dass ihre Produktion Energie aus erneuerbaren Quellen beziehe. Deshalb sei die Windkraft ein wichtiger Standortfaktor für die Re-Industrialisierung.

Woidke fordert vom Bund ein Gesetz zur Planungsbeschleunigung, wie es in den Neunzigern für die Verkehrsprojekte der Deutschen Einheit geschaffen wurde und will darüber mit Habeck reden. Zwei Prozent der Landesfläche sollen bis 2030 für den Ausbau der Windkraft herhalten. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hält auch das noch nicht für ausreichend: In seiner gerade vorgelegten Energiestrategie 2040 drängt der Minister auf eine Ausweitung der Flächen.

Wie heftig die Emotionen hochkochen beim Thema Windkraft, kann die Bürgermeisterin von Schwielowsee, Kerstin Hoppe (CDU) erzählen. Anders als die Werderaner hat sie sich mit ihrer Gemeindevertretung Ende 2019 per Beschluss hinter das Windparkprojekt Dachsberg gestellt. „Wir sind standhaft geblieben – da gehört bei jedem einzelnen Gemeindevertreter Mut dazu, wenn im Sitzungssaal demonstriert wird“, sagt die 56-Jährige, die seit fast 20 Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde ist. Es habe auch Drohbriefe gegeben. Hoppe sagt: „Man kann nicht nur über erneuerbare Energien sprechen, man muss nach realistischen Möglichkeiten suchen.“

Herausgekommen ist ein Kompromiss. Von 18 geplanten Anlagen sind sechs übrig geblieben. Sie sollen im Wald stehen. Vom Krähenberg aus, einer Erhebung in Caputh, werde man wohl die Spitze der Räder sehen, erwartet Hoppe. Nicht aber vom Ufer aus. Mindestabstände zu allen Wohnhäusern seien gewahrt – weit mehr als die 1000 Meter, die der Koalitionsvertrag in Brandenburg vorsieht. Man habe die Bedenken ernst genommen, sagt Hoppe, die Angst vor den Schlaggeräuschen der Rotoren etwa. „Wir haben es immer mit Einzelfällen zu tun, pauschalisieren kann man nicht – solch eine Entscheidung dauert länger als ein Jahr.“

Genau genommen stammt der Flächennutzungsplan, der Gebiete für Windkraftnutzung festschrieb, aus dem Jahr 2014. Windräder stehen am Dachsberg auch acht Jahre nach dieser Weichenstellung immer noch nicht. Acht Jahre: Binnen dieser Zeitspanne soll nach Vorstellung der Bundesregierung der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von 42 auf 80 Prozent deutschlandweit steigen, sich also fast verdoppeln. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse wie in Schwielowsee künftig im Zeitraffer passieren müssen.

Von Ulrich Wangemann