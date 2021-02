Zwei neue Kitas mit freien Trägern entstehen in der Gemeinde Schwielowsee. Während in Caputh schon mit dem Tiefbau begonnen wurde, ist für die sogenannte „Bundeswehr-Kita“ in Geltow inzwischen die Baugenehmigung da. Die Eröffnung der neuen Einrichtungen soll lang ersehnte Entlastung bringen.