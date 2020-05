Schwielowsee

Ortsunkundige Radfahrer mögen in diesen Wochen auf dem Radweg zwischen Ferch und Caputh überrascht sein, angesichts der ihnen förmlich ins Gesicht springenden Warnhinweise an den Radwegbrücken. Auf dem Teer vor den Brücken ist großflächig das Wort Vorsicht gesprüht, Leitbaken und Flatterband sind auf der Brücke zu sehen.

All das soll die Nutzer der Brücke darauf hinweisen, dass an ihr die letzten Arbeiten durchgeführt werden, teilt Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU) auf MAZ-Nachfrage mit. „Es handelt sich um Vorsichtsmaßnahmen während der Baumaßnahme“, so Hoppe. Die Brücke ist eine von zwei Brücken, die neu gebaut wurden und am 30. März abgenommen wurden.

Die restlichen Arbeiten bestehen etwa in „Anarbeitung von Asphaltflächen, Farbausbesserungen am Geländer und Korrissionsschutzmaßnahmen“, zählt Hoppe auf, „die abwaschbare Kreidefarbe wäscht sich bei den nächsten Regengüssen ab.“ Bis Ende Mai/Anfang Juni sollten die Arbeiten abgeschlossen sein und die Warnhinweise verschwinden.

Von Annika Jensen