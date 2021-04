Güterfelde

In nicht einmal drei Wochen, am 15. Mai, beginnt offiziell die Badesaison im Land Brandenburg – und in diesem Jahr wird auch wieder der Güterfelder Haussee mit dabei sein. Im Vorjahr wurde die Badestelle von der Gemeinde Stahnsdorf wegen Haftungsfragen gesperrt. Doch nun gibt es gute Nachrichten für alle Badefreunde.

„Ja, da wird wieder gebadet – nur die Stege dürfen nicht benutzt werden“, bestätigt Stephan Reitzig auf MAZ-Anfrage. Derzeit würde sich die Verwaltung um eine überarbeitete Beschilderung für das ganze Gelände kümmern. Auf den Schildern soll unter anderem darauf hingewiesen werden, dass das Betreten der Stege verboten sei – auch mit Hilfe von Piktogrammen, um wirklich jeden anzusprechen. Stahnsdorf habe sich dabei rechtlich beraten lassen, so Reitzig.

Die Beschilderung ginge Hand in Hand mit einer weiterführenden Sicherung der Stege, die nach Möglichkeit noch bis zu Beginn der Badesaison organisiert werden soll. Zudem wolle man in dieser Saison wieder öfter kontrollieren, um sicherzustellen, dass sich auch wirklich alle an das Verbot halten.

Dietrich Huckshold, der Vorsitzende des Ortbeirates Güterfelde, ist erleichtert. Dass der Haussee wieder für die Badenden freigegeben wird, sei natürlich in seinem Interesse. Dass die Stege noch besser gesichert werden sollen, „sodass niemand mehr runterspringen kann“, ist auch sein Wissensstand. Er geht nun „hundertprozentig davon aus, dass man diese Saison wieder baden kann“. Eine offizielle Wiedereröffnung werde es aber nicht geben.

Kein neuer Sand

Was es ebenfalls nicht geben wird: Der Sandstrand wird nicht aufgefüllt. Normalerweise wurde dort immer eine Fuhre Sand zur Erneuerung aufgebracht, so Hucks­hold. Das wollte man dieses Jahr nicht machen, um keinen Badestrand zu suggerieren, sagt der Ortschef. Reitzig bestätigt, dass man darauf verzichten werde. Durch die Badenden werde aber auch der Grasbereich immer kleiner, da der sandige Teil immer weiter in den Liegebereich hineingetragen werde. Daher sei auch angedacht worden, Rasen zu säen, sagt Huckshold. Davon war dem Gemeindesprecher jedoch nichts bekannt.

Generell wünscht sich der Ortsbeirat, dass dem Haussee von der Gemeinde mehr Bedeutung zugemessen würde. „Er soll zu einer Art Erholungsgebiet werden“ sagt Huckshold. Man wolle da etwas anschieben. Ein besserer Weg zur Badestelle, eine ordentliche Liegewiese, eine vernünftige Gastronomie – das schwebt ihm vor. „Wir wollen es ordentlich machen. Aber das sind nur Gedanken – ob man da hinkommt, werden wir sehen.“

Im vorigen Juni wurde die Badestelle am Güterfelder Haussee von einem auf den anderen Tag mit Flatterband gesperrt, Verbotsschilder wurden aufgestellt und die Leitern der Stege wurden abmontiert, nachdem aufgrund von Urteilen Fragen zur Haftung bei Badeunfällen aufgekommen waren. Der Bürgermeister könnte persönlich verklagt werden, wenn ein Unfall an einer Badestelle passiere, die suggeriere, dass sie von der Gemeinde betrieben werde, hieß es. Dies sei der Fall, sobald Infrastruktur vorhanden sei. Die Badestelle müsse eingezäunt und während des Betriebes durch einen Rettungsschwimmer betreut werden – oder es müsse alles rückgebaut werden, hieß es.

Gemeindevertretung und Verwaltung rangen monatelang um eine Einigung. Im November schien das Schicksal des Strandes dann besiegelt: Alles werde rückgebaut, Stege und Imbisscontainer würden abgetragen, der Sandstrand durch Rasen ersetzt – Stahnsdorf könne seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommen.

Landesgutachten und Gemeindevertreter brachten Wende

Die Wende folgte dann im Dezember. Das Gutachten zu den „Versicherungspflichten an kommunalen Badegewässern“ des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Brandenburger Landtages stellte fest, dass Badestellen selbst dann nicht beaufsichtigt werden müssen, wenn es doch Toiletten, Umkleiden oder einen Kiosk gibt. Eindeutige Schilder, die auf die Risiken und Verbote hinweisen, seien aber Bedingung.

Unklar blieb zunächst, wie mit den Stegen umgegangen werden sollte, doch hier setzten sich die Gemeindevertreter mit ihrem Vorschlag, lediglich die Absperrungen zu verbessern, gegen die Verwaltung und damit auch Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) durch, die einen kompletten Rückbau empfahlen. Auch die Entfernung des Imbisscontainers und die Beseitigung des aufgeschütteten Sandes am Übergang der Liegewiese zum See wollte sich Albers absegnen zu lassen, doch scheiterte damit klar am Votum der Gemeindevertreter.

