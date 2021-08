Mandoline, Banjo, Kistenbass, Waschbrett, Geige und Gesang gibt es am Freitagabend im Hof des Teltower Bürgerhauses zu hören, wenn die Band „Searchin’ The Roots“ ihr jährliches Konzert gibt – auch wenn der „Tag der offenen Höfe“ dieses Jahr ausfällt.

Schwungvolle Musik am Teltower Bürgerhaus von „Searchin’ The Roots“

Schwungvolle Musik am Teltower Bürgerhaus von „Searchin' The Roots"