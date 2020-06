Seddin

Ein Mazda und ein Motorrad ETZ 250 stießen am Dienstagnachmittag im Seddiner Kreuzungsbereich Leipziger Straße/Hauptstraße zusammen. Die 53-jährige Mazda-Fahrerin hatte von der Bundesstraße 2 nach links in Richtung Hauptstraße abbiegen wollen und dabei offenbar das Motorrad übersehen. Dessen Fahrer (46) fuhr in Richtung Michendorf. Bei der Kollision stürzte er und verletzte sich schwer an Hand und Bein. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Von MAZonline