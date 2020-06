Seddiner See

Im Seddiner See traten im Juni mindestens einmal Blaualgen (Cyanobakterien) auf, teilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Dienstag mit. Wasserproben, die aufgrund einer Meldung vom 9. Juni an der Badestelle Kähnsdorf entnommen wurden, hätten den Verdacht bestätigt. Eine Kontrolle am 12. Juni hätte ergeben, dass kein Befall mehr an dieser Stelle vorlag. Allerdings hätten besorgte Anrufe von Badegästen darauf hingewiesen, dass nun an einer anderen Stelle des Sees Blaualgen aufgetreten wären. An welcher, wurde vom Landkreis nicht konkretisiert. Da es am Wochenende geregnet habe, könne es sein, dass der Befall inzwischen wieder verschwunden sei, heißt es weiter.

Blaualgen treten in nährstoffreichen, langsam fließenden, stehenden oder rückgestauten Gewässern auf. Am besten wachsen sie bei bei hoher Lichtintensität, einem Überangebot von Phosphor und Stickstoff sowie anhaltenden sehr warmen Temperaturen. Daher kann es im Sommer zu einem explosionsartigen Anstieg ihrer Biomasse kommen.

Der Seddiner See hatte im Juni schon mit Blaualgen zu tun. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bei Auftreten von Blaualgen in einem Gewässer wird kein Badeverbot ausgesprochen, sondern es wird nur vom Baden abgeraten. Die Toxine, die von diesen Bakterien gebildet werden, können beim Verschlucken von Wasser aufgenommen werden und Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall verursachen. Besonders empfindliche Menschen können auch unter Hautreizungen, Quaddeln und Atemnot leiden. Vor allem Kleinkinder und Kinder im Grundschulalter seien durch ihr Spielverhalten gefährdet, warnt der Landkreis. Auch Hunde sollten bei Blaualgenbefall besser nicht ins Wasser.

Raus aus dem Wasser

Er gibt folgende Verhaltenshinweise:

* Sollte man die Füße nicht mehr sehen, wenn man bis zu den Knien im Wasser steht, empfiehlt es sich, auf das Baden zu verzichten. * Beim Baden kein Wasser schlucken.* Kein Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren.* Kinder sollen nicht in Gewässern mit Verdacht auf Blaualgen spielen oder planschen.

Sollten Beschwerden nach dem Baden auftreten, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen und den Fachdienst Gesundheit zu informieren.

