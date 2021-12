Seddiner See

Für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Seddiner See stehen die Kandidaten jetzt fest. Wie Wahlleiterin Birgit Gimbatschki bestätigte, hat der Wahlausschuss am Dienstagabend vier Wahlvorschläge zugelassen: Für die Wählergemeinschaft BVB/Freie Wähler Seddiner See tritt Carina Simmes an, für die Linken Mathias Frey, als Einzelkandidat bewirbt sich Mario Spiesecke und für die FDP geht Benjamin Friedrich Schaarschmidt ins Rennen.

Zu wenige Unterschriften

Ein fünfter Wahlvorschlag wurde nicht zugelassen, weil Einzelbewerber Sebastian Schramm die notwendige Zahl an Unterstützungsunterschriften nicht zusammenbekommen hat. Er hat zwei Tage Zeit, gegen den Beschluss des Wahlausschusses Beschwerde einzulegen.

Gewählt wird am 6. Februar

Einzelkandidaten brauchten für eine Zulassung mindestens 32 Unterschriften von Wahlberechtigten aus der Gemeinde. Die Unterschriften waren bei der Wahlbehörde im Verwaltungsgebäude zu leisten.

Gewählt wird am 6. Februar 2022. Carina Simmes ist in der Gemeindevertretung Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler. Auch Mathias Frey gehört der Gemeindevertretung an. Der Neuseddiner Ortsvorsteher ist als Parteiloser Mitglied der Linken-Fraktion. Mario Spiesecke (parteilos) ist Ortsvorsteher in Kähnsdorf. Über Benjamin Friedrich Schaarschmidt ist bislang wenig bekannt. Kann im ersten Wahlgang keiner der vier Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen, kommt es am 20. Februar zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.

Axel Zinke geht in Ruhestand

Zur Wahl wird ein Nachfolger des Amtsinhabers Axel Zinke (parteilos) gesucht. Er scheidet vier Jahre früher aus dem Amt und geht in den Ruhestand. Der langjährige Bürgermeister, der seit 2002 Gemeindechef ist, hatte seine Versetzung in den Ruhestand zum 28. Februar 2022 beantragt. An seinem offiziell letzten Arbeitstag wird er dann genau 20 Jahre im Amt gewesen sein. Der 66-Jährige war im Herbst 2017 erneut für acht Jahre gewählt worden. Seine Amtszeit wäre regulär erst am 28. Februar 2026 zu Ende. Er kann vier Jahre früher ausscheiden, weil er die Regelaltersgrenze erreicht hat. Die Gemeindevertretung hatte dem Wunsch zur Versetzung in den Ruhestand einstimmig entsprochen.

Von Jens Steglich