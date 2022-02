Seddiner See

In der Gemeinde Seddiner See wird am 6. Februar ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Wir haben Bürger auf der Straße gefragt, welche Fragen sie den vier Kandidaten für das Amt stellen würden. So haben Mathias Frey (Linke), Benjamin Schaarschmidt (FDP), Carina Simmes (BVB/Freie Wähler) und Mario Spiesecke (Einzelbewerber) auf Bürgerfragen geantwortet.

Was mit dem Ex-Einkaufsmarkt passiert

Was passiert mit dem leerstehenden Haus des früheren Einkaufsmarktes in Neuseddin gegenüber von Netto?

Mathias Frey: Das Gebäude gehört einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, aktuell ist es so, dass voraussichtlich ab dem 1.April 2022 ein Baumarkt oder Trödelmarkt einziehen wird. Auch ist geplant, den Fassadenanstrich zu erneuern sowie eine neue Heizung zu installieren.

Benjamin Schaarschmidt: Zur Prüfung der Möglichkeiten für die Neunutzung des seit längerem leerstehenden Einkaufsmarktes muss mit dem Vermieter Kontakt aufgenommen werden. Auf den Immobilienportalen ist dieser gegenwärtig nicht ausgeschrieben. Hier müsste geklärt werden, warum dies so ist und darüber hinaus auch, ob Fördermöglichkeiten bestehen, um kurzfristig eine rentable Nutzung zu erreichen.

Carina Simmes: Das Gebäude ist in Privateigentum. Hier würde ich mit dem Eigentümer den Kontakt suchen. Ich würde mit ihm vorschlagen, dass er das Gebäude aufstockt, um seniorengerechten Wohnraum zu schaffen. Wie ich in meiner Online-Diskussionsveranstaltung bereits gesagt hatte, könnte ich mir in den vorhandenen Räumlichkeiten ein Familiengeschäft wie zum Beispiel Ernstings Familiy vorstellen.

Mario Spiesecke: Diese Frage stellen sich viele Leute schon lange. Für potentielle Geschäftsbetreiber ist dies natürlich wie überall eine Kosten-Nutzen-Frage. Hier müssten entsprechende Verhandlungen zwischen Eigentümer und interessierten Nutzern angestoßen und unterstützt werden, um für alle möglichst attraktive Lösungen zu finden, denn ein lange andauernder Leerstand ist keine Lösung.

Was aus der geplanten Eisdiele wird

Was wird aus der Eisdiele, die in Neuseddin öffnen sollte?

Frey: Laut Eigentümer fehlt eine behindertengerechte Toilette. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die entsprechenden Genehmigungen erteilt werden können. Dazu muss das Bauamt mit dem Eigentümer an einen Tisch gebracht werden. Das sollte schnellstmöglich passieren, denn wir wollen gern im Sommer ein schönes Eis genießen können.

Schaarschmidt: Nach meinem Kenntnisstand steht hier lediglich das Erfordernis sanitärer Einrichtungen im Weg. Eine Eisdiele wäre für sämtliche Bewohner ein großer Gewinn. Die Eröffnung der Eisdiele sollte daher kurzfristig ermöglicht werden. Unüberwindbare faktische oder rechtliche Hindernisse sind seitens der Gemeinde hier im Prinzip kaum denkbar. Sofern es standortbezogene Probleme geben sollte, wäre hier die Lösung zu suchen (alte Kaufhalle).

Simmes: Leider liegt es an der fehlenden Genehmigung des Gesundheitsamtes des Landkreises. Als Bürgermeisterin würde ich versuchen, zwischen Landkreis und dem Betreiber zu vermitteln, um eine für alle Seiten gangbare Lösung zu finden.

Spiesecke: Hier kann sicher der Betreiber der Eisdiele über seine Pläne mehr sagen. Hier sollte dann tatsächlich einmal angefragt werden, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren.

Was für die Jugend getan wird

Was tun Sie für die Jugend und warum wird nicht die alte, leerstehende Kaufhalle am Bahnhof in Neuseddin als Jugendtreff genutzt?

Frey: Was schon passiert: Die Jugendarbeit der Vereine und Gruppen wird finanziell unterstützt, in Seddin und Kähnsdorf waren die Kids direkt in die Planung des Spiel- und Bolzplatzes involviert. Die Interessen der Kinder und Jugendlichen werden in Kinder- und Jugendkonferenzen erfragt und dann mit ihnen gemeinsam umgesetzt. So kam die Skaterbahn, die Wohlfühloase am „Schwarzen Weg“ und auch der Ausbau des Schüler- und Jugendtreffs zustande. Eine erneute Kinder- und Jugendbefragung könnte durchaus neue und weitere Impulse geben. Es geht darum, mit ihnen gemeinsam Projekte zu planen und umzusetzen. Ich könnte mir auch einen Kinder- und Jugendrat vorstellen, der sozusagen das Bindeglied zwischen jugendlichen Interessen und Politik ist.

Schaarschmidt: Die alte Kaufhalle ist der perfekte Ort für ein soziales und kulturelles Zentrum für Seddiner See. Jugendclub, Gastronomie, Begegnungsstätte, gegebenenfalls auch hier die Eisdiele. Hier ist dringend und sofort die Herstellung der Nutzung voranzutreiben und parallel die Akquise von Fördermitteln des Bundes zu prüfen. Mit Hilfe von Freiwilligen, ehrenamtlichen Helfern und gegebenenfalls Spenden sollte aber bereits ohne Fördermittel bereits eine Nutzung ermöglicht werden.

Wahl am 6. Februar: Bisher 555 Briefwähler In der Gemeinde Seddiner See sind 3700 Wahlberechtigte aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Gesucht wird ein Nachfolger von Amtsinhaber Axel Zinke (parteilos), der in den Ruhestand geht. Bisher haben 555 Bürger Briefwahlunterlagen beantragt und bekommen. Für Briefwahlunterlagen, die per Post versandt werden sollen, muss der Antrag bis 3.Februar, 12 Uhr, in der Gemeindeverwaltung eingegangen sein. Wer bereits Briefwahlunterlagen hat oder sie persönlich in der Verwaltung noch abholt, kann diese ausgefüllt bis zum Wahltag in den Briefkasten der Verwaltung am Kiefernweg 5 in Neuseddin einwerfen oder dort persönlich abgeben. Der Hausbriefkasten wird am Sonntag vor der Auszählung noch einmal geleert.

Simmes: Ich sehe an meinen eigenen Kindern (7. und 8. Klasse), dass sie den vorhandenen Jugendclub nicht nutzen, da dieser in der Grundschule verortet ist. In der alten Kaufhalle könnte ich mir gut einen Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger vorstellen. Hierzu bedarf es eines Nutzungskonzepts, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. In den von mir geführten Gesprächen habe ich einige ehrenamtliche Angebote für Jugendliche erhalten, zum Beispiel einen Kochkurs mit fetziger Musik. Auf diese Angebote würde ich zurückkommen.

Spiesecke: Jugendarbeit ist ein sehr wichtiges Thema in unserer Gemeinde, es werden zum Beispiel von Vereinen verschiedene Möglichkeiten der Betätigung angeboten. Natürlich müssen verschiedene Interessen der Jugendlichen in Gesprächen erfragt und berücksichtigt werden, um gemeinsam mit den Jugendlichen weitere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu finden und zu schaffen. Aber auch ältere Bürger sollten in diesem Zusammenhang mit einbezogen werden – ob in Form eines Seniorentreffs oder vielleicht sollte sogar eine Freizeitgestaltung mit Jugendlichen gemeinsam etabliert werden. Örtlich würde sich hier die alte Kaufhalle anbieten, Ideen hierfür wurden bereits von verschiedenen Seiten geäußert. Auch hier sind Verhandlungen mit dem Eigentümer notwendig, um Lösungen zu finden.

Wo man Busfahrscheine herbekommt

Wo bekommen Leute aus der Gemeinde Busfahrkarten her, seit wegen Corona keine Fahrscheine mehr im Bus erhältlich sind?

Frey: Im Gespräch ist, dass wir in den einzelnen Ortsteilen Vertragspartner für Regiobus finden, die Fahrscheine verkaufen, zum Beispiel das DORV-Zentrum oder die Poststelle.

Schaarschmidt: Hier sollte an eine Zusammenarbeit mit der Postfiliale und dem Dorv-Laden gedacht werden. Eine solche wäre zumindest von der Infrastruktur her sofort praktisch umsetzbar.

Simmes: In meinen Gesprächen wurde ich immer wieder auf diese Problematik hingewiesen. Gerade die älteren Bürgerinnen und Bürger, die keinen Zugang zu einer entsprechenden App haben, um sich dort einen Fahrschein zu lösen, sind betroffen. Die Überlegung ist: Entweder eine Verkaufsstelle in Neuseddin zu finden oder einen Automaten aufstellen zu lassen. Auf jeden Fall müssen Gespräche mit den Verantwortlichen geführt werden.

Spiesecke: Sehr schade, dass in zwei Jahren hierfür anscheinend noch keine Lösung gefunden wurde, denn nicht jeder ist in der Lage, unterwegs mit dem Telefon Einkäufe zu tätigen. Es sollte sicher eine Möglichkeit geben, zwischen Verkehrsbetrieben und ansässigen Geschäften zu vermitteln, dass auch ein Fahrschein im Ort erhältlich sein kann.

Wann der Bahnhof ausgebaut wird

Wann wird der Bahnhof barrierefrei für Rollstuhlfahrer ausgebaut?

Frey: Wir als Gemeinde wollten schon 2021 mit den Bauarbeiten auf dem Bahnhofsvorplatz beginnen. Leider gab es verschiedenste technische Probleme. Plötzlich wurden im Boden Erdkabel gefunden, deren Eigentümer mühsam gesucht werden müssen. Auch die Zusammenarbeit mit der Bahn AG gestaltet sich seit vielen Jahren kompliziert. Wichtig ist trotzdem, dass wir immer wieder bei allen Verantwortlichen Druck machen, um Verzögerungen so schnell wie möglich beenden und endlich mit den Bauarbeiten beginnen zu können.

Schaarschmidt: Es existiert ein Programm des Bundes zur Finanzierung im Rahmen des „Förderprogramms zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit an Bahnhöfen“. Die dazu erforderlichen Gespräche mit der Bahn müssen zügig erfolgen und zu einer Umsetzung gebracht werden. In Betracht kommt neben einem Fahrstuhl auch alternativ eine lange Rampe. Parallel zu Gesprächen mit der Bahn sollte daher auch das Anlegen einer solchen Rampe im Rahmen der Herstellung einer Umgehungsstraße zum Gewerbegebiet und eines großen Park-&-Ride-Parkplatzes am Bahnhof angegangen werden.

Simmes: Hoffentlich so schnell wie möglich. Die Planungen liegen schon länger vor. Hier muss Druck gemacht werden. Am Umbau des Bahnhofs hängt auch der Bau des Park-&-Ride-Parkplatzes.

Spiesecke: Wie Herr Zinke im Seekurier vom 26. Januar mitteilte, plant die Bahn eine Grunderneuerung des Bahnhofes inklusive Einbau von Fahrstühlen. Über eine zeitliche Planung hierfür kann uns die Bahn sicher Auskunft geben, sodass die Öffentlichkeit zeitnah informiert werden kann.

Wann der See endlich gerettet wird

Wann wird nicht mehr nur über die Rettung des Seddiner Sees geredet, sondern endlich gehandelt?

Frey: Aktuell steht das Gutachten zur Rückführung des gereinigten Klärwassers aus Beelitz vom Landkreis Potsdam-Mittelmark noch aus, um mit dem Ortsentwicklungsausschuss weitere Entscheidungen zu treffen. Sobald alle relevanten Unterlagen vorliegen, ist es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungen zur Rettung von unserem Seddiner See mit einzubeziehen.

Schaarschmidt: Die Zeit der Überlegungen muss der Vergangenheit angehören. Neue Erkenntnisse sind nun auch nicht mehr zu erwarten. Die Anzahl der Möglichkeiten zur Rettung des Sees ist überschaubar und damit auch die Zahl der Lösungsansätze: Die Abwasserkläranlage in Beelitz muss so aufgerüstet werden, dass das aufbereitete Wasser über Sickerwiesen zurück in das Grundwasser geführt werden kann. Denkbar wäre auch eine eigene Kläranlage, welche aber mit höheren Kosten verbunden wäre. Die Frage der Verlängerung der auslaufenden Wasserentnahmerechte für den Golfplatz muss dabei ebenfalls kritisch in die Prüfung mit einbezogen werden.

Simmes: Im Zuge der Fachkonferenz im November 2021 wurden viele Kontakte durch den Förderverein Seddiner See e.V. in die Politik und zu Instituten hergestellt. Ich weiß, dass im Hintergrund viele Gespräche stattfinden. Natürlich werde ich den Förderverein unterstützen, wo ich kann. Nach Übersendung des Gutachtens durch den Landkreis muss schnell gehandelt werden, denn wir können es uns nicht leisten, noch zwei Jahre wie 2018 und 2019 zu erleben, denn dann ist es auch für das Handeln zu spät.

Spiesecke: Jetzt! Leider hat es unsere Gemeinde in den letzten Jahren versäumt, die Problematik zu erkennen und rechtzeitig notwendige Schritte einzuleiten. Daher hat sich im vergangenen Jahr der Förderverein Seddiner See e.V. neu geründet, um die Initiative zu ergreifen. Als erster großer Schritt fand im November eine Konferenz mit Vertretern aus Wissenschaft und Politik statt, bei der die momentane Situation und mögliche Vorgehensweisen zur Rettung dargelegt und erörtert wurden. In direkter Folge dieser Konferenz finden nun, durch den Verein organisierte, regelmäßige Gespräche zwischen Wissenschaftlern und Vertretern der zuständigen Behörden statt, um die bestmögliche Lösung für eine Wasserrückführung zu erarbeiten. Wir als Gemeinde sind dringend gefordert, den Kontakt zum Förderverein zu suchen, um uns entsprechend unserer Möglichkeiten bei dieser wichtigen Aufgabe einzubringen.

Was für die Kultur getan werden soll

Was tut die Gemeinde für die Kultur und wird sie die Kulturscheune in Kähnsdorf weiter unterstützen?

Frey: Kulturscheune, Heimatstube, Findlingsgarten und natürlich das Dorv-Zentrum sind feste kulturelle Bestandteile unserer Gemeinde und werden weiterhin unterstützt. Aber auch Tanzgruppen, Chor oder Spielmannszug gehören zu unserer Kulturlandschaft und werden gefördert. Es wäre wünschenswert, wenn sich weitere kulturelle Angebote etablieren würden.

Schaarschmidt: Es ist aus meiner Sicht dringend erforderlich, die Unterstützung für die Kulturscheune in Kähnsdorf und das Dorv-Zentrum zu erhalten und so weit wie möglich auch zu erweitern. Eine Nutzung des Kellers im Dorv-Zentrum als Jugendtreff wäre beispielsweise eine Überlegung und Prüfung wert. In Neuseddin stellt die alte Kaufhalle riesiges Potential für Kultur, Soziales und Gastronomie unter einem Dach dar. Das soziale Leben als Grundlage für Zufriedenheit, Zusammenhalt und damit für ein attraktives Leben in unserer Gemeinde muss wieder in den Vordergrund rücken.

Simmes: Auf jeden Fall wird die Kulturscheune und die Gruppe „Kunst am See“ weiterhin unterstützt! Gerade diese Woche habe ich das Angebot erhalten, dass die Kirche in Neuseddin auch als Kino genutzt werden kann, wenn man möchte. Dort haben in der Vergangenheit schon sehr schöne Veranstaltungen stattgefunden. Auch die Kinoabende im DORV könnten wiederbelebt werden. Leider konnten durch Corona einige Feste nicht stattfinden. Ich hoffe, dass sich das in diesem Jahr ändert. Ich stehe auf jeden Fall bereit, mich bei Festen an den Ausschank oder den Grill zu stellen.

Spiesecke: Leider musste, bedingt durch die Corona-Situation, das kulturelle Leben viele Rückschläge hinnehmen. In Zusammenarbeit mit Vereinen und Ortsbeiräten wurde trotzdem versucht, einiges anzubieten. In Hoffnung auf baldige Besserung der Lage wird das kulturelle Leben dann auch wieder etwas aufleben. Die Kulturscheune ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres gesamtkulturellen Angebotes und wird natürlich auch weiterhin unterstützt.

Von Jens Steglich