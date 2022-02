Bürgermeisterwahl in Seddiner See - Was wird aus der Eisdiele und warum gibt es keine Busfahrscheine im Ort: Was Bürger von den Bürgermeister-Kandidaten wissen wollen

Wer soll in den nächsten acht Jahren die Geschicke in der Gemeinde Seddiner See lenken? Darüber entscheiden die Wähler am 6. Februar. Wir fragten Bürger auf der Straße, welche Fragen sie an die vier Bürgermeister-Kandidaten haben. So antworteten die Bewerber.