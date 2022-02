Bürgermeisterwahl in Seddiner See - Bürgermeistwahl: Am Seddiner See kommt es zum Duell zwischen Carina Simmes und Mathias Frey

Im Rennen um das Bürgermeisteramt kommt es in der Gemeinde Seddiner See am 20. Februar zu einer Stichwahl zwischen Carina Simmes (BVB/Freie Wähler) und Mathias Frey (Linke). Simmes erreicht 49 Prozent der Stimmen und schrammt an einem Sieg im ersten Wahlgang nur knapp vorbei.