Seddiner See

In der Gemeinde Seddiner See hat die SPD um 10,5 Prozentpunkte zugelegt und ist mit nun 32,5 Prozent Stimmenanteil deutlich stärkste Kraft geworden. Sie löst die CDU ab, die nur noch auf 14,6 Prozent (-11,4) kommt und damit hinter die AfD (16,5 Prozent;-0,8) auf den dritten Platz zurückfällt.

AfD hinter SPD zweitstärkste Kraft

Die AfD ist in der Gemeinde Seddiner See jetzt zweitstärkste Kraft und belegt im Ortsteil Kähnsdorf sogar Platz eins in der Wählergunst. Dort votierten 20,3 Prozent der Wähler für die AfD, die SPD bekam 18,5 Prozent in Kähnsdorf. In dem Ortsteil schafften die Grünen mit 14,1 Prozent ihr bestes Ergebnis. Auch die FDP erzielt mit 12,3 Prozent in Kähnsdorf ein zweistelliges Ergebnis.

Stimmenanteil der Linken mehr als halbiert

Die beiden Wahlbezirke in Neuseddin und der Wahlbezirk in Seddin gehen klar an die SPD, die dort jeweils über 30 Prozent kommt. Die CDU rutscht in Neuseddin auf nur noch 11,8 Prozent ab. Die Linke verliert mit nur noch 7,5 Prozent dramatisch an Stimmen und schafft es in keinem Ortsteil mehr über zehn Prozent. Ihr Wähleranteil (-8,8) hat sich mehr als halbiert.

Die Freien Wähler, die kommunalpolitisch in der Gemeindevertretung eine größere Rolle spielen, konnten bei der Bundestagswahl nur marginal davon profitieren. Sie schafften es auf einen Wähleranteil von 3,3 Prozent – ein Plus von einem Prozent im Vergleich zur Bundestagswahl 2017.

Das Wahlergebnis in der Gemeinde Seddiner See:

Wahlgrafik Seddiner See - Bundestagswahl 2021 Quelle: MAZ

Von Jens Steglich