Carina Simmes (BVB/Freie Wähler) heißt die neue Bürgermeisterin in der Gemeinde Seddiner See. Die 44-Jährige setzte sich am Sonntag bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt mit 1091 Stimmen gegen Mathias Frey (Linke) durch. Sie konnte einen Wähleranteil von 57,4 Prozent auf sich vereinen. Mathias Frey, der Kandidat der Linken, erhielt 809 Stimmen. Das sind 42,6 Prozent.

Einladung zur Zusammenarbeit

„Ich bin total überwältigt und freue mich auf die neue Aufgabe“, sagte die Wahlsiegerin. Sie lade alle zur Zusammenarbeit ein, um gemeinsam etwas für die Gemeinde zu bewirken. „Ich möchte weiter nah dran am Bürger sein. Meine Tür steht immer für jeden offen“, sagte sie und bedankte sich beim Mitbewerber Mathias Frey und der Linken für den fair geführten Wahlkampf.

Simmes gewinnt in Seddin und Kähnsdorf

Die künftige Bürgermeisterin entschied die Wahl in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf für sich, wo sie klar vorn liegt. In Seddin schaffte sie es auf einen Stimmenanteil von 70,7 Prozent, in Kähnsdorf auf 78,3 Prozent. Auch eine Mehrheit der Briefwähler wollte Carina Simmes als neue Bürgermeisterin in der Gemeinde Seddiner See haben. Unter den Briefwählern erhielt sie 58,5 Prozent.

Frey hat in Neuseddin die Nase vorn

In den beiden Wahllokalen im Ortsteil Neuseddin hatte hingegen Mathias Frey mit 52,2 Prozent (Seniorenraum Neuseddin) und 55,5 Prozent (Grundschule Neuseddin) die Nase leicht vorn. Er ist Ortsvorsteher in Neuseddin. „In Neuseddin muss ich durch mein Tun überzeugen und das werde ich auch“, sagte Simmes. „Die Bürger haben ihre Entscheidung getroffen. Wir werden mit der neuen Bürgermeisterin zusammenarbeiten und sie dort unterstützen, wo wir es können“, sagte Frey. Er zeigte sich zufrieden mit dem Wahlergebnis, auch wenn es am Ende nicht reichte. „Ich habe in Neuseddin gewonnen. Das ist für mich der Beweis, dass dort meine Arbeit als Ortsvorsteher in den vergangenen Jahren geschätzt wird.“

Wahlbeteiligung liegt bei 52,7 Prozent

Die Wahlbeteiligung liegt in der Gemeinde Seddiner See bei 52,7 Prozent. Im ersten Wahlgang am 6.Februar hatte Carina Simmes den Sieg mit 49 Prozent noch knapp verpasst. Es fehlten ihr nur 21 Stimmen an der notwendigen absoluten Mehrheit von 50 Prozent. Mathias Frey kam in der ersten Runde auf 37,4 Prozent. Auf den dritten Platz landete vor zwei Wochen FDP-Kandidat Benjamin Schaarschmidt mit 7,2 Prozent, vierter wurde Mario Spiesecke (Einzelbewerber), der 6,4 Prozent der Stimmen erhielt.

Bisheriger Amtsinhaber geht in Ruhestand

Die Neuwahl war notwendig geworden, weil Amtsinhaber Axel Zinke (parteilos) vorzeitig schon zur Hälfte der Wahlperiode aus dem Amt scheidet. Er geht Ende Februar in den Ruhestand. Der 66- Jährige war im Herbst 2017 erneut für acht Jahre bis 28. Februar 2026 gewählt worden. Er hört nun zum 28. Februar 2022 auf – nach 20 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Seddiner See. Wann genau die Wahlsiegerin das Amt antritt, steht noch nicht fest.

Nach derzeitigem Zeitplan wird das amtliche Wahlergebnis am 22. Februar bekanntgegeben, danach beginnt eine 14-tägige Einspruchsfrist, die laut Wahlleiterin Birgit Gimbatschki am 8.März, 18 Uhr, endet. Geplant ist, dass die Gemeindevertretung am 15. März zu einer Sondersitzung zusammenkommt, um per Beschluss die Gültigkeit der Wahl festzustellen. Läuft alles wie geplant, kann danach die Wahlsiegerin ihr Amt antreten. Bis dahin wird nach dem Ausscheiden von Axel Zinke der stellvertretende Bürgermeister Udo Reich die Geschäfte kommissarisch führen.

