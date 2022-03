Seddiner See

In der Gemeinde Seddiner See hat eine neue Ära begonnen. Erstmals in ihrer Geschichte wird die Kommune von einer Frau regiert. Am Mittwoch hatte Carina Simmes (BVB/Freie Wähler), von der hier die Rede ist, ihren ersten Arbeitstag als Bürgermeisterin. Kurz nach Arbeitsbeginn stand auch schon ihre erste Videokonferenz mit den Amtskolleginnen und -kollegen aus der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) Potsdam-Mittelmark an. „Es ging um die Ukraine-Krise und die Unterbringung von Flüchtlingen“, sagt sie. Die Unterbringung in der Gemeinde laufe derzeit über Privatinitiativen. „Wir wissen momentan nicht, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in unserer Gemeinde sind und ob sie schon registriert sind. Wir müssen uns da noch einen Überblick verschaffen“, so die neue Bürgermeisterin. Nur wer registriert sei, bekomme auch staatliche Unterstützung.

Videokonferenz zu Ukraine-Flüchtlingen

Vor der Videokonferenz gab es für sie eine Führung durch die Büros in der Kernverwaltung der Gemeinde. „Ich bin total nett aufgenommen worden.“ Auch eine erste Unterschrift hat sie am Tag ihres Amtsantritts geleistet: Sie unterschrieb ein Papier aus der Kämmerei, wonach wegen der Corona-Pandemie vorerst keine Bareinzahlungen oder -auszahlungen in der Gemeindeverwaltung mehr vorgenommen werden können. Das gilt zum Beispiel auch für Bürger, die Verbindlichkeiten vor Ort in Bar begleichen wollen. Sie müssen das ab sofort per Überweisung erledigen, wie die meisten Leute es schon lange tun.

Corona ist noch nicht vorbei

„Das ist die zweite Krise, mit der wir es zu tun haben. Corona ist noch nicht vorbei“, sagt die Bürgermeisterin. Ihr Stellvertreter Udo Reich hatte einen Tag zuvor eine Bekanntmachung unterschrieben, in der die Gemeinde mitteilt, dass in der Krippe 2 in der Neuseddiner Kita „Waldsternchen“ wegen Corona-Infektionen beim Personal vom 16. bis 25. März keine reguläre Kinderbetreuung stattfinden kann. Eltern können aber einen Antrag auf Notbetreuung stellen, wenn sie einen Anspruch darauf haben.

Treffen mit der Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Mittags trifft sich Carina Simmes mit der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Kathrin Menz (Linke). „Es geht um die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeindevertretung“, so die Bürgermeisterin. Sie hat sich vorgenommen, das Gemeindeparlament „frühzeitiger zu informieren und einzubinden“. Denkbar sei etwa, eine Runde der Fraktionsvorsitzenden einzurichten, um zum Beispiel bei neuen Großprojekten erste Informationen über diesen Weg mitzuteilen.

Amtseid im Gemeindeparlament

Für die Zukunft könne sie sich auch eine stärkere Bürgerbeteiligung zum Beispiel in Form eines Bürgerhaushaltes vorstellen. Ein Schritt, der vorher in der Gemeindevertretung zu besprechen wäre, in der sie am Dienstagabend in einer Sondersitzung ihren Amtseid als Bürgermeisterin geleistet hat.

Gespräche zu Trimm-Dich-Pfad und Radweg

In nächster Zeit stehen unter anderem Gespräche mit einem Bewohner der Gemeinde an, der einen Trimm-Dich-Pfad anlegen will, und mit dem Ortsbeirat Ferch, der bereits den Kontakt zu ihr gesucht hat. „Wir wollen uns über den Radweg zwischen Ferch und Neuseddin verständigen und wie man es schaffen kann, dass er möglichst schnell gebaut wird.“ Der Bau dieses Radwegs nach Ferch stand neben der Rettung des Seddiner Sees ganz oben auf den Wunschlisten der Bürger, die Carina Simmes im Bürgermeister-Wahlkampf eingesammelt hatte.

Radanbindung zwischen den Bahnhöfen

Der fehlende Radwegabschnitt, der die Gemeinden Schwielowsee und Seddiner See verbinden würde, ist in der Radweg-Prioritätenliste des Landkreises immer mal wieder nach hinten gerutscht, erzählt Kathrin Menz, Chefin der Gemeindevertretung und Kreistagsmitglied. Der Landkreis ist bei dem Projekt mit in der Verantwortung, weil der Radweg zwischen Neuseddin und Ferch an einer Kreisstraße entstehen soll.

„Es geht hier auch um eine Radanbindung zwischen den Bahnhöfen Seddin und Ferch und damit um bessere Zugverbindungen für beide Seiten“, so Simmes. „Die Fercher würden es schon angenehm finden, mit Rad zum Bahnhof Seddin zu kommen, um dort in den RE 7 einzusteigen“, sagt Menz.

Von Jens Steglich