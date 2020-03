Corona-Update: Zwei Männer aus Seddiner See sind infiziert

Seddiner See

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat seine ersten Corona-Fälle: Zwei Männer aus der Gemeinde Seddiner See haben sich in ihrem Urlaub in Österreich mit dem gefährlichen Virus infiziert. Das bestätigte Mittelmarks Amtsärztin Karen Brinkmann. Sie gehörten einer Ski-Gruppe an, die sich per WhatsApp über die Ausbreitung des Virus informiert haben soll.

Männer haben sich selbst isoliert

Nach ihrer Rückkehr aus Österreich hatten sie sich sofort im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum einem Test unterzogen, dessen Ergebnis positiv war. Die Männer wurden daraufhin unter häuslicher Quarantäne gestellt. Bis zur Klärung hätten sich die beiden Seddiner zuvor bereits selbst isoliert, sagt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Isoliert wurden ebenfalls zwei Frauen und zwei Kinder, die Angehörigen der beiden Männer. Weitergehende Maßnahmen seien derzeit nicht notwendig gewesen, so Schwinzert.

Krisenstab kommt zusammen

Der Krisenstab des Katastrophenschutzes Potsdam-Mittelmark kommt am Donnerstag zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Parallel dazu sind die Bürgermeister und Amtsdirektoren aller Kommunen des Landkreises am selben Tag ins Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) nach Beelitz-Heilstätten eingeladen, um dort mit Landkreis-Vertretern das Verhalten beim Auftreten einer Virus-Erkrankung in ihren Orten abzustimmen.

Relative Ruhe in Seddiner See

„Jedem Bürgermeister ist bewusst, dass das Virus auch in seiner Kommune auftreten kann“, sagt Seddiner Sees Gemeindeoberhaupt Axel Zinke (parteilos). Er war über die beiden ersten Fälle im Kreis noch nicht informiert. Die Einwohner in seiner Gemeinde gingen mit der aktuellen Situation sehr gefasst um, sagte Zinke. Es gebe weder unter den Bürgern noch bei Eltern oder Erziehern und Lehrern in den Kitas und der Grundschule große Angst. Auch Hamsterkäufe seien bisher in Seddiner See ausgeblieben. Die Einwohner würden die empfohlenen Grundregeln – Hände waschen und nicht gegenseitig schütteln sowie das Abhusten in die Armbeuge – beherzigen.

Auch Kleinmachnower unter Quarantäne

Erst vor ein paar Tagen war der bekannte Star-Bariton Michael Volle in seinem Haus in Kleinmachnow unter Quarantäne gestellt worden. Der 60-Jährige hatte bei Proben in der Mailänder Scala in Italien einem Kollegen die Hand gegeben. Mit seiner Frau, der Opernsängerin Gabriela Scherer, den beiden Kindern und der Nanny hatte sich Volle am Berliner Virchow-Klinikum der Charité auf das Virus testen lassen. Das Ergebnis war negativ.

Von Heinz Helwig