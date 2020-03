Seddiner See

Die Gemeinde Seddiner See hat wegen der Corona-Epidemie alle Feste für dieses Jahr abgesagt – darunter auch das traditionelle Fischerfest, Sommerfeste und Neuseddins Doppeljubiläum. Geplant war Ende April ein großes Musikfest zu Ehren des Neuseddiner Spielmannszuges, der dieses Jahr 60 Jahre alt wird. „Für das Fest haben wir mit 3000 bis 4000 Besuchern gerechnet“, sagte Bürgermeister Axel Zinke (parteilos). Zugleich wird die Freiwillige Feuerwehr in Neuseddin 100. Die beiden Jubiläen sollen nun kurzerhand ein Jahr später nachgefeiert werden, wenn der Spielmannszug 61 wird und die Feuerwehr 101.

Das abgesagte Fischerfest in Seddin sollte am letzten Juli-Wochenende stattfinden. „Sollte ein Wunder passieren, können wir es noch feiern, aber daran glaube ich nicht“, sagte Zinke. In der Gemeinde Seddiner See, zu der die Ortsteile Kähnsdorf, Neuseddin und Seddin gehören, bleiben zudem alle Dorfgemeinschaftshäuser und Turnhallen ab sofort bis Ende April geschlossen. Im April tagen auch keine Gemeindevertreter. Alle Sitzungen des Kommunalparlamentes und der Fachausschüsse wurden ausgesetzt. Die Gemeinde sei aber handlungsfähig. „Wir haben unseren Haushalt schon im Dezember beschlossen“, sagte Zinke.

Von Jens Steglich