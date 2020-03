Corona: Syrier nähen gegen das Virus

Neuseddin

Fatima und Rashed Ibrahim nähen seit Tagen in ihrer Wohnung in Seddiner See Mundschutzmasken. Bis in die Nacht hinein sitzen beide oft an ihren Maschinen, um die Schutzkleidung für das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam oder die Seniorenbetreuung in der Gemeinde fertig zu bekommen. Rashed hatte in seiner syrischen Heimat als Schneider gearbeitet. In Deutschland hat er noch keine Beschäftigung finden können, obwohl er eine eigene Wohnung hat und händeringend nach einem Job sucht.

Seddiner spenden Zugbänder

Den Stoff für die Mundtücher hat der weitere Bekanntenkreis der Familie besorgt. Problematisch war dagegen die Beschaffung der Zugbänder für die Masken. Die Geschäfte sind geschlossen. Im Internet war kein Liefertermin frei. Nach Aufrufen unter den Gartenfreunden der Sparte „Zur Erholung“ in Neuseddin und den Mitgliedern der Gymnastikgruppe des ESV Lok Seddin quoll der Briefkasten der Familie mit gespendeten Bändern fast schon über. Einige Seddiner hatten kleine Zettel mit eingeworfen, auf denen sie sich bei der Familie für ihr Engagement bedankten.

Ab und zu hilft auch Tochter Judy mit ihrer kleinen Nähmaschine den Eltern bei der Arbeit. Quelle: Privat

Mehr als einhundert Schutzmasken hatte Familie Ibrahim dem Potsdamer Klinikum übergeben können. Die Seniorenbetreuung erhielt ihre ersten 27 Mundtücher. Nun sollen weitere Menschen in der Gemeinde mit den Schutzmasken versorgt werden.

