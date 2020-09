Seddiner See

Der 29. September 2020 hat das Zeug, in die Ortsgeschichte einzugehen – als der Tag, an dem sich die Menschen in der Gemeinde Seddiner See entschlossen haben, den See, der ihrer Heimat den Namen gibt, zu retten. Die Kommune erlebte an dem Dienstag aufgewühlte Bürger und einen Beschluss der Gemeindevertreter, der den Weg ebnen soll für einen Rettungsversuch. Die Gemeinde stellt 50 000 Euro bereit für eine Machbarkeitsstudie, in der untersucht werden soll, ob gereinigtes Abwasser aus dem Klärwerk Beelitz in den Seddiner See geleitet oder im Umfeld versickert werden kann.

Die ersten Studienergebnisse sollen Anfang 2021 vorliegen

So soll dem Wasserhaushalt ein Teil des vorher für die Trinkwasserversorgung entnommenen Wassers zurückgegeben werden, das bislang aus dem Klärwerk in die Nieplitz geleitet und über Nuthe, Havel und Elbe in die Nordsee transportiert wird.

Die Studie soll klären, ob und wie das gelingen kann und als Grundlage dienen, um einen Antrag bei der Unteren Wasserbehörde zur Rückführung von gereinigtem Abwasser „vorzubereiten und baldmöglichst zu stellen“. Die ersten Ergebnisse sollen Anfang 2021 in der Gemeindevertretung vorgestellt werden.

Ein Luftbild vom 17. August 2020: Das Wasser am Seddiner See ist an manchen Stellen um zehn Meter zurückgewichen. Links ist der Kähnsdorfer See zu sehen. Quelle: Friedrich Bungert

Vor dem Votum konnte man den Eindruck bekommen, an der Turnhalle, in der die Gemeindevertreter tagten, beginne eine Revolution von unten. Einwohner demonstrierten für die Rettung des Sees, der dramatisch an Wasser verloren hat. Wegen der Corona-Regeln durften nur wenige in den Saal, was für Unmut sorgte. Menschen, die vor der Tür warteten, forderten Bürgermeister Axel Zinke (parteilos) im Chor auf, zu ihnen herauszukommen und Rede und Antwort zu stehen. Er hatte sich zuvor in einem RBB-Beitrag um Kopf und Kragen geredet, in dem er keinerlei Antrieb erkennen ließ, etwas für den bedrängten See zu tun. In der Sitzung am Dienstag sagte Zinke, seine Aussagen seien im TV-Beitrag aus dem Zusammenhang gerissen worden.

„Lieber badende Seddiner als golfende Berliner“: Ein Plakat am Eingang zur Turnhalle, in der die Gemeindevertreter tagten. Quelle: Jens Steglich

Die Leute an der Turnhalle sendeten ein klares Signal aus, das man getrost so deuten kann: Wer nichts unternehmen will, um den See zu retten, ist in diesen Zeiten im Bürgermeisteramt eine Fehlbesetzung. Der Ruf – „Herr Bürgermeister, agieren Sie“ – drang bis in den Sitzungssaal. Dort ergriff zur Einwohnerfragestunde auch Tony Hollmann, Elternsprecherin der Kita Seepferdchen, das Wort.„Die Menschen sind sich einig: Sie brauchen den See, aber zuerst braucht der See jetzt uns“, sagte sie und richtete sich an die Gemeindevertreter: „Handeln sie. Es geht um die Zukunft unserer Kinder.“

„Die Bürger haben gezeigt, dass ihnen der See alles andere als egal ist“

Der Beschluss, die ersten Weichen für einen Rettungsversuch zu stellen, fiel überraschend einstimmig. Auch der Bürgermeister stimmte dem Antrag zu, der leicht geändert wurde und ein Mix aus Vorschlägen der Fraktionen BVB/Freie Wähler, UWGS und Linke/Pro Dorv darstellt. Mit dem Ja des Bürgermeisters ist die von ihm angekündigte Beanstandung des Beschlusses vom Tisch.

„Ich finde, dass die Bürger gezeigt haben, dass der See ihnen alles andere als egal ist“, sagte Jürgen Wagler ( BVB/Freie Wähler). Er hatte den jetzt in die Wege geleiteten Rettungsversuch angestoßen und dafür gesorgt, dass Wissenschaftler vom Geoforschungszentrum Potsdam und vom Institut für Klimafolgenforschung ihre Einschätzungen vortrugen und klar machten, dass vor Ort Handlungsoptionen bestehen. „Sie haben verschiedene Räder, an denen Sie drehen können“, sagte Knut Kaiser vom Geoforschungszentrum.

„Eine Aufgabe ist es, Nutzungskonflikte ums Wasser auszugleichen“

Eine Möglichkeit, die nun versucht werden soll: Gebrauchtes Wasser nicht mehr wegzutransportieren, sondern in der Landschaft zu halten. Er sagte auch, dass Nutzungsrechte von Wasser ein Thema seien. „Was einmal bewilligt wurde, muss nicht für die Ewigkeit gelten.“

Wagler schlägt vor, einmal verbrauchtes Wasser gereinigt an den Golfplatz und die Spargelbauern fürs Bewässern von Rasen und Pflanzen zu verkaufen. So würde das entnommene Wasser zwei Mal verwendet und dann ins Einzugsgebiet des Sees zurückgeführt. „Das würde die Grundwasserentnahme erheblich minimieren. Ob das umsetzbar ist, muss wissenschaftlich bewertet werden. Es ist aber auch eine Aufgabe, Nutzungskonflikte ums Wasser auszugleichen“, sagte Wagler.

Am 3. Oktober soll eine überregionale Allianz gegründet werden

Er will mit anderen Vertretern aus See-Kommunen und Wissenschaftlern am 3. Oktober eine Allianz gegen dürrebedingte Heimatschäden gründen. Sogar der Wasser- und Abwasserzweckverband Mittelgraben, der Michendorf und Nuthetal versorgt, will Teil der Allianz werden. Am 6. Oktober soll zudem ein Förderverein zur Rettung des Seddiner Sees ins Leben gerufen werden. „Aus unserem kleinen Ort soll das Signal ausgehen, wie ein neuer, effizienterer Umgang mit Wasser funktionieren kann und wie wir unsere eigenen Trinkwasserreservoire bewahren“, so Wagler.

