Bürgermeisterwahl in Seddiner See - Letztes Duell vor der Bürgermeisterwahl: Bleibt die Gemeinde Seddiner See eigenständig?

In der Gemeinde Seddiner See entscheiden am 20. Februar die Bürger, wer in den nächsten acht Jahren im Bürgermeisteramt die Geschicke lenken wird: Carina Simmes (BVB/Freie Wähler) oder Mathias Frey (Linke)? Die MAZ lud beide zu einem letzten Rededuell vor der Stichwahl ein.