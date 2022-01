Bürgermeisterwahl in Seddiner See - Wer soll am Seddiner See regieren?

Am 6. Februar ist Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Seddiner See: Die Kandidaten Mathias Frey (Linke), Benjamin Schaarschmidt (FDP), Carina Simmes (BVB/Freie Wähler) und Mario Spiesecke (Einzelkandidat) über Visionen, Altlasten und Politikersätze, die sie nicht mehr hören können.