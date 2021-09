Seddiner See - Seddiner See: Bürgermeister-Neuwahl am 6. Februar

In der Gemeinde Seddiner See wird am 6. Februar ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Gemeindevertreter haben jetzt dem Wunsch von Amtsinhaber Axel Zinke entsprochen, vorzeitig zum 28. Februar 2022 in den Ruhestand zu gehen. Damit ist der Weg frei für Neuwahlen.