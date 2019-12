Seddiner See

Mit einem gefälschten Diplomatenpass versuchte sich am Mittwochabend ein Jugendlicher bei einer Polizeikontrolle in der Kunersdorfer Straße auszuweisen. Verkehrspolizisten hatten einen BMW mit drei Jugendlichen gestoppt. Dabei waberte ihnen starker Cannabisgeruch aus dem Wageninneren entgegen. Ein 18-Jähriger wies sich dann mit einem Ausweis aus, der angeblich seine Angehörigkeit zu einer diplomatischen Mission in Deutschland bescheinigte. Nach umfangreichen Prüfungen durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im diplomatischen Dienst steht und auch keinem entsprechenden Schutz durch Immunität unterliegt.

Niemand kannte den Mann und seinen Ausweis

Die angebliche ausstellende Einrichtung kannte weder den 18-Jährigen, noch hatte sie den Ausweis ausgestellt. Der Mann wurde zur Identitätsfeststellung in Polizeigewahrsam genommen. Nachdem seine Identität feststand konnte er gehen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Missbrauchs von Titeln, dem Verdacht der Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da bei der Kontrolle auch Rauschgift bei ihm aufgefunden wurde. Sein offenbar gefälschter Ausweis wurde sichergestellt.

