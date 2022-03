Neuseddin

In mehrere Firmen auf dem Güterbahnhof in Neuseddin brachen bisher unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein, wobei unter anderem auch der ein annähernd neuwertiger Kleintransporter der Marke Mercedes der Deutschen Bahn AG gestohlen wurde. Am Freitagnachmittag wurde dieser in einem Waldgebiet zwischen Seddin und Beelitz wieder aufgefunden.

Von MAZonline