Auch Neuseddins Ortsvorsteher will Bürgermeister werden

Der Neuseddiner Ortsvorsteher Mathias Frey will Bürgermeister der Gemeinde Seddiner See werden. Er ist der dritte Bewerber für das Amt, der seine Kandidatur öffentlich erklärt hat. Gerüchte über zwei weitere Bewerbungen haben sich indes als falsch erwiesen.