Bürgermeisterwahl in Seddiner See - Neuwahl in Seddiner See: Das sind die ersten Bewerber fürs Bürgermeisteramt

In der Gemeinde Seddiner See haben die ersten Bewerber für das frei werdende Bürgermeisteramt ihre Kandidatur erklärt. Die Wahl findet am 6. Februar statt. Gesucht wird ein Nachfolger von Amtsinhaber Axel Zinke (parteilos), der vier Jahre früher aufhört und in den Ruhestand geht.