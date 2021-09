Neuwahlen in der Gemeinde Seddiner See: Bürgermeister Axel Zinke hört vier Jahre früher auf

Seddiner See

Axel Zinke (parteilos) hört auf: Der Bürgermeister der Gemeinde Seddiner See wird nicht die volle Wahlperiode zu Ende bringen und vorzeitig aus dem Amt ausscheiden. Der 66-Jährige, der seit 2002 die Geschicke der Kommune lenkt, war 2017 mit 53,2 Prozent der Stimmen erneut zum Bürgermeister gewählt worden. Er hatte sich damals gegen zwei Mitbewerberinnen im ersten Wahlgang durchgesetzt.

Letzter Arbeitstag am 28. Februar 2022

Jetzt hat er zur Hälfte der Wahlperiode den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt – wegen des Erreichens der Regelaltersgrenze, wie es im Amtsdeutsch heißt. Demnach wird der 28. Februar 2022 sein letzter Arbeitstag als Bürgermeister sein. „Am 1.März gehe ich in den Ruhestand“, bestätigte er der MAZ. Regulär würde seine Amtszeit eigentlich erst am 28.Februar 2026 enden.

Neuwahl soll im Februar stattfinden

Axel Zinke braucht noch den Segen der Gemeindevertretung, die per Beschluss der Versetzung in den Ruhestand zustimmen muss. Es gilt allerdings als sicher, dass seinem Antrag entsprochen wird. Mit dem Kreis sei die Wahl eines neuen Bürgermeisters oder einer neuen Bürgermeisterin bereits abgestimmt, um einen nahtlosen Übergang gewährleisten zu können. Die Neuwahl soll laut Zinke voraussichtlich Mitte Februar stattfinden und eine mögliche Stichwahl Ende Februar.

„Es war mit eine Ehre“

„Es war für mich eine Ehre, der Gemeinde zu dienen. Ich bin dann 20 Jahre im Amt. Das ist eine gute Zeit, um aufzuhören“, sagte Zinke. Den Entschluss, vier Jahre früher aufzuhören, habe er schon vor längerer Zeit gefasst. „Viele wesentliche Dinge sind abgeschlossen. Wir haben viel Geld in Schulen, Straßenbau und in die Feuerwehr investiert“, so Zinke. „Neue Feuerwehrfahrzeuge wurden angeschafft, neue Gerätehäuser gebaut. Wir gehören zu den zehn Prozent der bestausgestatteten Feuerwehren im Land Brandenburg“, sagte er.

Unbeschwert am Frühstückstisch sitzen

Hat er auch persönliche Gründe für diesen Schritt? „Wissen Sie, als Bürgermeister sind sie jeden Tag 24 Stunden mit den Angelegenheiten der Gemeinde befasst. Sie kriegen diese Sachen nicht mehr aus dem Kopf, die sind immer präsent“, sagte Zinke und fügte hinzu: „Ich will einfach mal wieder unbeschwert am Frühstückstisch sitzen und an etwas anderes denken.“

Lesen Sie auch:

Als eine große Herausforderung für den Nachfolger oder die Nachfolgerin sieht er die Umgestaltung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes. „Dort wird sehr viel passieren. Die Weichen dafür sind schon gestellt“, so Zinke.

Gemeindechef geriet 2020 unter Druck

Im vergangenen Jahr war der Gemeindechef stark unter Druck geraten, als es um Maßnahmen zur Rettung des Seddiner Sees ging, der massiv Wasser verloren hat. „Mich ärgert das auch. Ich muss aber demutsvoll anerkennen, dass 70 Prozent Anteil am Wasserverlust auf das Konto der Natur geht, die wir nicht beeinflussen können. An den restlichen 30 Prozent können wir steuern.“ Zinke gehört zu den Skeptikern der Idee, Abwasser, das vorher als Trinkwasser den Grundwasserspeichern entnommen wurde, nach Gebrauch geklärt der Landschaft zurückzugeben.

Machbarkeitsstudie zum Seddiner See

Eine Machbarkeitsstudie zur Problematik, die im September 2020 die Gemeindevertretung nach einer hochemotionalen Debatte in Auftrag gegeben hatte, wird laut Zinke am 8. November im Ortsentwicklungsausschuss vorgestellt. Das Wasser, das aus dem Klärwerk Beelitz derzeit in die Nieplitz eingeleitet wird, soll laut der Studie den 30-fachen PH-Wert des Wassers aufweisen, das sich im Seddiner See befindet.

„Es gilt das Verschlechterungsverbot“

Für den Bürgermeister ist damit klar, dass dieses geklärte Wasser unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht in den See eingeleitet oder im Umfeld verrieselt werden könne. „Es gilt das Verschlechterungsverbot, wonach kein Wasser eingeleitet werden darf, das die Wasserqualität des Sees verschlechtert“, sagte er. „Wir müssen uns mit dem Waldumbau und mit den Grundwasserentnahmen beschäftigen“, so Zinke.

See-Rettung wichtigste Aufgabe

Bislang hat sich in der Gemeinde, zu der die Ortsteile Neuseddin, Seddin und Kähnsdorf gehören, noch niemand öffentlich vorgewagt und eine Kandidatur für das frei werdende Bürgermeisteramt erklärt. Jürgen Wagler, Vorsitzender des Fördervereins Seddiner See, sieht in der Situation auch eine große Chance für die Entwicklung der Gemeinde und für die Rettung des Sees.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er halte die Bewahrung des Seddiner Sees als die maßgebliche, wenn nicht die wichtigste Aufgabe für einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. „Wer auch immer der Nachfolger sein wird: Aus der Position des Bürgermeisters hat man deutlich mehr Möglichkeiten, sich für den See einzusetzen, als aus dem Ehrenamt heraus“, sagte er. „Der Seddiner See ist sinnbildlich unsere heilige Kuh und ihr geht es schlecht. Sie braucht unbedingt unsere Hilfe“, so Wagler.

Von Jens Steglich