Neuseddin

Ziemlich dreist fuhr am späten Mittwochnachmittag ein junger Mann in Neuseddin an zwei Polizistinnen vorbei, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war.

Die Beamtinnen nahmen die Verfolgung auf, fanden den Skoda jedoch wenig später abgestellt und ohne Fahrer vor. Das Fahrzeug hatte seit sechs Monaten keinen Tüv mehr. Die Tüv-Plakette war durch eine Fälschung überklebt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline