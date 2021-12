Petri Heil bei jedem Wetter: Im Winter einen Raubfisch an die Angel bekommen

Seddiner See

Irgendwo zwischen S-Bahn-Gleisen und Hochhäusern steht Gerd Borchert im Nieselregen schweigend am Ufer der schmalen Nuthe und schaut auf das grüne Wasser, das mit einbrechender Dämmerung schon um halb vier immer dunkler wird. Mit welchen Fischen er nach Hause gehen wird, hänge vor allem vom Wetter ab, vom Luftdruck, der Temperatur, dem Köder. Und einem Quäntchen Glück. „Und man muss seine Hausaufgaben machen“, sagt der Hobbyangler. „Wenn man nicht weiß, welcher Fisch zu welcher Jahreszeit was wo frisst, dann wird das nichts.“ Außerdem gilt es, die Schonzeiten zu beachten.

Mit einem kleinen Köderfisch aus Gummi angelt Gerd Borchert im Winter Raubfische. Quelle: Madlen Pilz

Seit mehr als 50 Jahren angelt der leidenschaftliche Spinn- und Fliegenfischer vor allem in den Gewässern der Mark und in Thüringen. Zum Meerforellenfischen geht es auch an die Ostsee. Angeln im Winter, bei Minusgraden und womöglich Eis und Schnee? „Um diese Jahreszeit ist das ein schönes Gefühl“, sagt der 62-Jährige, „an schneebedeckten Ufern oder auf zugefrorenen Seen einen Raubfisch an die Angel zu bekommen“. Das sei im Winter einfacher, weil diese den Futterfischen in die tieferen Winterquartiere hinterher ziehen.

Mindestgröße erforderlich

Er holt die Angel ein. Ein Barsch, höchstens 20 Zentimeter. Zu klein, um ihn mitzunehmen, erklärt Borchert und setzt ihn ins Wasser zurück. Raubfische sind mit einem gesetzlichen Mindestmaß belegt. „Das Potsdamer Hafenbecken ist eine Art Winterquartier für Barsch und Zander“, sagt er, der selbst das gesamte Jahr über angelt, auch in der Havel, dem Sacrow-Paretzer Kanal, den dazwischen liegenden Seen und den Forellenbächen. Man braucht einen Fischereischein, eine staatliche Angel-Lizenz und die Angelberechtigung für das jeweilige Gewässer, in dem gefischt werden soll. Kostspielig wird das Hobby allerdings erst durch die Ausrüstung. „Wer mit dem Angeln Millionär werden will, muss als Milliardär anfangen“, sagt Borchert und lacht.

Hobbyanglerin Verena Müller angelt seit frühester Kindheit und hat nach längerer Pause vor sechs Jahren dieses Hobby für sich wiederentdeckt. Quelle: Madlen Pilz

Ein paar Meter weiter erinnert sich Verena Müller an den Tag, als ihr Vater tagelang zerknirscht gewesen sei, weil ihm mal eine Angel ins Wasser gefallen war. „Damals tausend Mark, das tat schon weh“, sagt die Potsdamerin. Borchert zeigt auf seine Winterangel. Im Winter müssen andere Ruten benutzt werden als im Sommer, etwa solche mit größeren Ringen. Und besondere Schnüre, die weniger Wasser aufnehmen und dünner sind.

Auch Kinder angeln schon

Sich auf das Wetter einzustellen, ist für Verena Müller kein Problem. „Es gibt für alles die passende Kleidung.“ Als kleines Mädchen hat die 39 Jahre alte Mutter dreier Kinder mit dem Angeln begonnen. Nach einer längeren Pause hat sie das Hobby vor sechs Jahren wieder für sich entdeckt. Ihr mittlerer Sohn macht mittlerweile mit. Die Kinder von Gerd Borchert angeln ebenfalls und auch seine beiden Enkelkinder waren schon dabei. Fisch fangen, betäuben, anschließend fachgerecht töten und später für den Verzehr zubereiten sei für Kinder aus Anglerfamilien „völlig normal“, erklärt er, das gehöre dazu, wenn man den Fisch essen wolle. „Man kann das den Kindern ja alles erklären“, sagt der Vorsitzende des Kreisanglerverbandes Potsdam-Land (KAV).

Beim Angeln selten allein: Die Hobbyfischer Gerd Borchert aus Seddin und Verena Müller aus Potsdam stehen oft gemeinsam an der Nuthe in Babelsberg. Quelle: Madlen Pilz

Mehr als 5500 Angelbegeisterte sind in Potsdam-Mittelmark in 54 Angelvereinen organisiert. Mehrmals im Jahr bietet der KAV auch Kinderangelschulen an. „Kinder sind neugierig, doch als Jugendliche und mit Beginn der Ausbildung haben die dann andere Dinge im Kopf“, berichtet Borchert. Später, als Familienväter, kämen viele irgendwann zum Angeln zurück und „bringen dann ihre eigenen Kinder mit“. Das Durchschnittsalter in den Angelvereinen schätzt Borchert trotzdem auf mindestens 50 Jahre.

Heute würden zu viele Kinder nur noch vor dem Computer hängen und hätten kein Naturverständnis mehr. „Bei denen kommt der Fisch dann aus der Büchse oder ist viereckig, das ist doch traurig“, klagt der Seddiner Angler, zeigt auf eine Wasserspitzmaus, die durch die Nuthe schwimmt, und erzählt Anekdoten. Von einer Ratte, die während des Nachtangelns auf dem Fuß eines Kumpels eingeschlafen sei. Von einem Eisvogel, der auf der Routenspitze saß und ins Wasser nach Beute spitzte, die der Angler vorher angelockt hatte.

Gerd Borchert aus Seddin ist Vorsitzender des Kreisanglerverbandes Potsdam-Land e. V. und angelt im Winter in der Nuthe gern nach Raubfischen Quelle: Madlen Pilz

„Angeln ist Entspannung“, sagt auch Verena Müller, die es liebt, stundenlang in der Natur zu sein. Eine gewisse Jagdlust sei aber auch dabei. Einen großen Hecht oder Wels zu fangen, das „ist schon ein tolles Gefühl“. Zudem pflegen in Vereinen organisierte Angler die Gewässer und ihre Uferbereiche und halten sie sauber. „Jedes Jahr ziehen wir los und sammeln Müll“, sagt Borchert. Selbst Kinderwagen und Fahrräder hat er schon aus dem Wasser geholt. „Es ist nicht normal, was für Müll die Leute in die Natur werfen“, klagt er. „Wir wollen doch in ein paar Jahren hier noch angeln können und gesunde Fische auf dem Teller haben.“ Er mag geräucherten Heilbutt auf frischem Landbrot am liebsten. Verena Müller brät gern Zander in der Pfanne, mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Salbei. „Auch meine Kinder lieben das“, sagt sie, „nichts schmeckt besser als selbst gefangener Fisch.“

Von Madlen Pilz