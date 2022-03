Neuseddin

Die Deutsche Bahn bringt seit heute mit Containerzügen Spenden aus ganz Deutschland über den Güterbahnhof Seddin in ukrainische Kriegsgebiete. Für die humanitäre Versorgung der Menschen im Kriegsgebiet haben die DB Cargo und DB Schenker ad hoc das Vertriebsteam „Schienenbrücke für Hilfsgüter in die Ukraine“ zusammengestellt, wie ihr Sprecher Matthias Waha der MAZ auf Anfrage bestätigt hat.

Genaue Ziele und Routen von Seddin in die Ukraine bleiben geheim

Die erste Fracht von Groß- und Einzelspenden verließ am Donnerstag Seddin in Richtung Ukraine. Spenden aus der Region sind nicht dabei. Auf den Weg gebracht wurde ein Zug, der aus mehreren Zügen, die aus Köln, Hannover und München kamen, zusammengestellt wurde. Genaue Angaben über Fahrzeiten, Routen und Ziele solcher Transportfahrten hält die Deutsche Bahn zum Schutz des Transportes und der Mitarbeiter zurück.

Ein Arbeiter auf dem Güterbahnhof in Seddin. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Zum Hintergrund: In ganz Deutschland werden mit der „Schienenbrücke“ Hilfsgüter in Container verfrachtet und per Lkw zum nächstmöglichen Güterbahnhof transportiert. Auf der Schiene geht es weiter nach Seddin, dem größten Rangierbahnhof für Güter in Richtung Polen. Wie wichtig das neu geschaffene Logistiknetzwerk „Schienenbrücke“ mit dem Güterbahnhof Seddin im Zentrum ist, verdeutlicht eine Zahl: „Ein Güterzug kann bis zu 52 Container transportieren und entsprechend viele Lkw-Fahrerinnen und -fahrer entlasten“, erklärt der Bahn-Pressesprecher und bittet insbesondere Großspender, die für sie kostenlose Transportmöglichkeit zu nutzen – „wir haben noch freie Kapazitäten“.

Keine Annahme von Einzelspenden der Bürger in Seddin am Güterbahnhof

Spenden einzelner Bürgerinnen und Bürger könne man in Brandenburg zurzeit allerdings nicht annehmen. „Wir brauchen dafür Sammelstellen, an denen das Technische Hilfswerk (THW) die Spenden sortiert“, so Waha. Eine Aufbereitung der Hilfsgüter vor Verteilung sei an einem Güterbahnhof nicht möglich.

Tausende Tonnen Trinkwasser, Lebensmittel und Hygieneartikel erreichen die von der Versorgung abgeschnittenen Menschen bereits am Freitag. Dabei sind zum Beispiel Großspenden von Großhändlern und Lebensmittelfirmen aus Mannheim und dem Rhein-Main-Gebiet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nie war ein Güterzug mit mehr Solidarität und Liebe unterwegs – wir werden die notleidenden Menschen in der Ukraine nicht allein lassen.“ Diese solidarische Botschaft gibt Sigrid Nikutta, die Chefin der DB Cargo AG, den Transporten mit auf den Weg. Das Logistikteam von DB Cargo, DB Schenker und der DB Transa-Spedition arbeiten seit einigen Tagen intensiv daran, die Transporte zu ermöglichen. Dafür arbeiten die Bahner eng mit den polnischen Kollegen der Cargo AG und auch der ukrainischen Eisenbahn zusammen.

Der Güterbahnhof Seddin der Deutschen Bahn AG ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Quelle: Michael Hübner

Straßen und Grenzübergänge zwischen Polen und der Ukraine sind zurzeit völlig überlastet. Es mangelt an Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern, die in die Ukraine fahren. „Güterzüge kommen dagegen durch und ein einzelner Zug kann mehrere Dutzend Lkw-Fahrten ersetzen und Hilfsgüter in die noch funktionierenden Terminals im Osten und Westen der Ukraine bringen“, erklärt Sigrid Nikutta die Hintergründe des bisher in dieser Form einmaligen Einsatzes der Deutschen Bahn. Gleichzeitig warb Nikutta für die neu eingerichtete Hotline, unter der sich Großspender melden können, um eine Fracht anzumelden. Das kostenlose Angebot ist weiterhin ausbaufähig.

Sammelstellen für Kleinspenden von Bürgern und Bürgerinnen sind derweil in Potsdam Mittelmark von der Bahn nicht geplant. Allein in den Großräumen von Hannover, München und Köln sind diese Sammelstellen vor Ort möglich, weil hier das Technische Hilfswerk beim Sortieren mit anpackt, bedauert der Bahnsprecher. Die Container des ersten Zuges sind nicht auf der Straße nach Seddin gelangt, sondern auf der Schiene. Die Hilfsgüter-Container sind nicht besonders gekennzeichnet. Es handelt sich um die üblichen Waggons der Frachtunternehmen.

Der Bahnhof Seddin im Ortsteil Neuseddin ist einer der wichtigsten Rangierbahnhöfe in Deutschland. Die Anlage mit vielen Gleisen ist fünf Kilometer lang und 300 Meter breit. Es gibt mehr als 30 Gleise mit etwa 100 Kilometer Gesamtlänge. Bis zu 1800 Wagen können dort pro Tag rangiert und zu Zügen zusammengestellt werden.

Von Gesine Michalsky