Neuseddin

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr in einem Linienbus in der Kunersdorfer Straße in Neuseddin zum Sturz einer 79-jährigen Frau. Als der Bus an der Haltestelle Waldstraße anhielt, soll der Fahrer offenbar so stark abgebremst haben, dass die Frau den Halt verlor, zu Boden stürzte und sich dadurch schwer im Bereich der Schulter und des Beckens verletzte. Rettungskräfte behandelten die Frau und brachten sie für weitere Untersuchungen in ein Potsdamer Krankenhaus. Zeugen gaben an, dass der Fahrer wohl unbegründet stark gebremst haben soll. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen und der Unfallursache.

Von MAZonline