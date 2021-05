Seddiner See: Dachstuhl eines Einfamilienhauses fängt Feuer

Seddiner See

Am Vatertag mussten Einsatzkräfte freiwilliger Wehren aus dem Gebiet rund um den Seddiner See zu einem Brand ausrücken. In einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses war am späten Nachmittag ein Feuer ausgebrochen, nachdem dort in einem Kamin ein Feuer gemacht wurde.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Dach. Flammen loderten immer wieder empor. Zum Glück war der Dachstuhl nicht ausgebaut, sodass das Feuer nicht viel Nahrung hatte.

13.5.2021: In Seddin fing ein Dachstuhl am Vatertag Feuer. Quelle: Julian Stähle

Über eine Drehleiter und unter Atemschutz gingen die Wehren von Innen und Außen gegen das Feuer vor und konnten den Brand somit rasch eindämmen. Wie der Brand ausbrechen konnte, ist noch unklar.

Von Julian Stähle, MAZonline