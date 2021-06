Seddiner See: Gemeinde geht gegen illegale Stege und Boote vor

Seddiner See/Michendorf

Die Gemeinde Seddiner See will in den Uferbereichen des Seddiner Sees Ordnung schaffen und gegen illegal errichtete Stege und Bootsliegeplätze vorgehen. „Der Schwerpunkt liegt auf dem Nordufer auf der Wildenbrucher Seite, weil wir auf der Seddiner und Kähnsdorfer Seite den Überblick haben“, sagte Bürgermeister Axel Zinke (parteilos). Am Nordufer aber stünden Stege und keiner wisse, wem sie gehören, so Zinke. Der Gemeinde sind auch keine Pachtverträge oder Genehmigungen für die Stege oder Bootsliegeplätze bekannt. Sie ist Eigentümerin des Seddiner Sees samt der Uferbereiche. Die Stege stehen damit auf kommunalem Land.

Zwei Optionen: Abriss oder Pachtvertrag

„Jetzt müssen wir da ran und Ordnung schaffen“, sagte Zinke. „Wir haben Stege dabei, die 70 oder 80 Jahre alt und total verfallen sind.“ Er schätzt, dass es sich am betroffenen Nordufer um etwa 20 Steganlagen handelt, die zu überprüfen sind. Für sie gibt es zwei Optionen: der Abriss oder die privaten Eigentümer schließen einen Pachtvertrag ab, um ihre Bootsstege im nachhinein zu legalisieren. Für die zweite Möglichkeit gibt es die klare Bedingung: Pachtverträge sind nur für verkehrssichere Anlagen zu bekommen. „Ist der Steg marode, gibt es die Auflage, ihn zu erneuern. Erst dann kann ein Pachtvertrag abgeschlossen werden“, kündigte Zinke an.

Aufruf an Stegbesitzer, sich im Ordnungsamt zu melden

Im Vorfeld hatte die Kommune in öffentlichen Schaukästen und in der Gemeindezeitung „Seekurier“ Stegbesitzer am Nordufer aufgerufen, sich bis 1. Juni im Ordnungsamt zu melden, um die Rechtslage zu klären. Auch auf der Homepage der Gemeinde Michendorf, zu der Wildenbruch gehört, wurde eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlicht. „Wir wollten erst einmal diesen Weg gehen“, so Zinke. Einige hätten davon auch Gebrauch gemacht. „Es sind bereits Schreiben eingegangen, dass private Eigentümer ihre Stege abbauen wollen oder Anträge auf den Abschluss von Pachtverträgen, um Stege zu erhalten.“ Der Zeitraum, sich zu melden, wird verlängert. „Stegbesitzer können sich auch jetzt noch melden, nach Ablauf der Frist“, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „In diesem Jahr möchten wir aber Ordnung rein bekommen.“

Am Ufer liegende Boote müssen bis 1. August entfernt werden

Auch gegen Wasserfahrzeuge, die ohne Genehmigung am Ufer liegen, geht die Kommune vor. In einer amtlichen Mitteilung fordert sie die Eigentümer „von am Nordufer des Seddiner Sees illegal gelagerten oder stationierten“ Booten, Kähnen und Flößen auf, diese bis zum 1. August zu entfernen. Boote, die sich nach dem Termin noch am Ufer befinden, werden durch die Gemeinde abtransportiert und als Fundsache behandelt.

Inzwischen stehen viele Stege auf dem Trockenen

Den Plan, Ordnung in der Steg- und Bootslandschaft am Seddiner See zu schaffen, gibt es schon länger. Dass Unordnung herrscht, ist so richtig sichtbar geworden, seit der See massiv Wasser verloren hat. Mit dem Rückzug des Wassers stehen inzwischen viele Steganlagen auf Land. Im Grunde haben sie damit ihre Funktion verloren, wenn der See seine alte Größe nicht wiedergewinnt. Für Jürgen Wagler (BVB/Freie Wähler), Vorsitzender des Ortsentwicklungsausschusses in der Gemeinde Seddiner See, geht es bei der Überprüfung der Stege und herumliegender Boote auch darum, die Natur zu schützen. Der See und seine Uferbereiche sind ein geschütztes Biotop. „Der See ist durch den Wasserverlust eh’ schon arg gestresst. Und dann werden Boote ins Schilf gestellt“, sagte er. Der Schilfgürtel, der Wasser reinigen kann, sei ein wesentlicher Faktor für die Gewässergesundheit.

Lesen Sie auch:

„Man möchte auch nicht überall Stege haben“, sagt Wagler, der auch Vorsitzender des Fördervereins Seddiner See ist. Die betroffenen Stege, auf denen oft der Vermerk „Privat“ steht, seien ohne Genehmigung gebaut worden. „Wir wollen die Eigentümer nicht kriminalisieren, aber die Ordnung wiederherstellen.“ Und: „Es sind bauliche Anlagen, die auf dem Grund der Gemeinde stehen. Wenn etwas passiert, kann die Kommune in Haftung genommen werden“, so Wagler. Er plädiert dafür, dort, wo ein öffentliches Interesse besteht, Sammelsteganlagen zu schaffen.

Von Jens Steglich