Seddiner See hat erste vom Landkreis geförderte Elektro-Ladesäulen

Seddiner See

Die Gemeinde Seddiner See hat nun zwei Ladestationen für Elektroautos, an denen auch Elektrofahrräder und Pedelecs aufgeladen werden können. Sie stehen im Ortsteil Seddin auf dem Parkplatz am Dorv-Zentrum sowie im Ortsteil Neuseddin im Kiefernweg gegenüber der Gemeindeverwaltung. In der vergangenen Woche hat sie das Unternehmen EA Energie Architektur GmbH aufgestellt. Am Dienstag gaben Bürgermeister Axel Zinke, Seddins stellvertretende Ortsvorsteherin Mandy Strauß, der Koordinator für Klima und Energie des Landkreises Potsdam-Mittelmark Ralf Schwarzer und Frank Morawetz von EA Energie Architektur offiziell frei.

Über 300.000 Euro pro Jahr für Klima-Projekte

Es sind die ersten beiden Elektro-Ladestationen in Potsdam-Mittelmark, die durch ein Programm des Landkreises gefördert werden. Es trägt den Namen „Richtlinie des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen“. In seinem Rahmen hat der Landkreis vor, noch weitere 20 Ladestationen aufzustellen. Unter anderem in Teltow, Raben und Beelitz. Ralf Schwarzer sieht das Programm unter dem Leitgedanken „klimafreundlich in PM.“ „Die Bundesmittel für Ladestationen sind nicht wirklich passgenau für die Kommunen, weswegen wir uns dazu entschieden haben, ein eigenes Programm aufzulegen“, sagt Schwarzer auf MAZ-Nachfrage. Aus dem Programm sollen neben den Ladesäulen weitere Projekte zum Klimaschutz finanziert werden. Der Landkreis hat es im vergangenen Dezember beschließen lassen und gibt daraus pro Jahr für Klima-Projekte über 300.000 Euro frei.

Die EA Energie Architektur wird in den kommenden vier Jahren für den Betrieb der beiden Säulen zuständig sein, teilt das Büro von Seddiner See Bürgermeister Axel Zinke mit. Die Kilowattstunde zum Betanken eines E-Autos kostet 44 Cent. Je Säule können gleichzeitig zwei E-Autos bzw. Hybridfahrzeuge aufgeladen werden. Das Aufladen von Elektrofahrräder und Pedelecs ist kostenlos.

Von Annika Jensen