Seddin

Einige Fachleute aus der Einzelhandelsbranche gaben vor dem Start des Seddiner „Dorv-Zentrums“ dem Projekt nur ein halbes Jahr. Sie haben sich geirrt. Das Zentrum mit Dorfladen gibt es immer noch – gut sieben Jahre nach der Eröffnung. „Wir haben uns behauptet“, sagt Andreas Ullrich, Marktleiter und einer der beiden Geschäftsführer des „Dorv-Zentrums“.

Bürgerladen sicherte „Dorv-Zentrum“

Behauptet hat sich Brandenburgs erster Bürgerladen gegen die harte Konkurrenz der Supermärkte und Discounter in der Region, die mit unschlagbaren Preisen locken. Inzwischen kann der Seddiner Geschäftsführer trotzdem sagen: Der Laden läuft – und zwar besser als vor Corona. Der Bürgerladen hat in Pandemie-Zeiten im Grunde das Überleben des „Dorv-Zentrums“ gesichert.

400 Kunden im Monat hinzugewonnen

Das Kürzel „Dorv“ steht für „Dienstleistungen und ortsnahe Rundum-Versorgung“ und ist in Seddin ein Verbund aus Café, Kulturhaus und Kaufladen. Café und Begegnungshaus waren in Corona-Zeiten weitgehend lahmgelegt, das Einkaufsgeschäft aber legte zu. „Wir haben im Schnitt etwa 400 Kunden im Monat mehr als vor Corona und haben die Hinzugewonnenen auch halten können“, sagt Ullrich. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um zehn Prozent, obwohl das Café geschlossen ist und anders als vor zwei Jahren keinen Umsatz mehr beisteuerte.

Die gute Nachricht aus der Krisenzeit

Der kleine Aufschwung des Seddiner Bürgerladens ist so etwas wie die gute Nachricht aus der Krisenzeit. Eine Erklärung geht so: Corona sorgte dafür, dass Menschen, die im Homeoffice sind und auch so weite Wege scheuen, ihre Heimat besser kennenlernten und das Geschäft im Ort gleich mit. Früher sind Pendler aus dem Ort nach Arbeitsschluss bei Aldi, Lidl, Edeka und Co. zum Einkaufen vorbeigefahren. Am Bürgerladen hielten sie vielleicht mal an, wenn sie etwas vergessen hatten.

Sylke Arndt arbeitet als Verkäuferin im Seddiner Kaufladen. Quelle: Jens Steglich

„In der Anfangszeit war es vor allem die ältere Generation, die durch ihre Einkäufe den Laden gehalten hat“, sagt Ullrich, der seit 2016 den Markt leitet. Inzwischen sind es auch jüngere Leute und Zugezogene, die für Umsatz sorgen. „Jetzt laufen auch Soja- und Hafermilch. Früher haben nur Berliner danach gefragt“, sagt der Marktleiter.

Lesen Sie auch:

Seddins Dorfladen gehörte zu Pandemiebeginn, als die Leute in Supermärkten Regale leerräumten, zu den wenigen Geschäften, in denen es noch Toilettenpapier gab. „Jeder durfte nur eine Packung nehmen“, erzählt Ullrich. Und als Einkaufstourismus einsetzte, „gab es eine Zeit, in der das Toilettenpapier nur hinten lag“ – reserviert für Seddiner und Kähnsdorfer.

Ein Blick in den Bürgerladen von Seddin. Quelle: Jens Steglich

Seddins Ortsvorsteher Hartmut Schäfer wird nicht müde, vom besonderen Wert des Dorfladens zu erzählen und von dessen Vorzügen: „Es gibt ein Bestellsystem. Kunden können Ware bestellen und bekommen sie auch zur gewünschten Zeit im Markt“, sagt er. Schäfer und Ullrich wissen: Am Ende entscheiden die Bürger mit ihrer Kaufentscheidung, ob es den Einkaufsmarkt weiter geben wird.

Er heißt nicht umsonst: Unser Kaufladen

Er heißt nicht umsonst: „Unser Kaufladen!“ Dass Seddin seit 2014 wieder einen Einkaufsmarkt hat, ist etwa 140 Seddinern zu verdanken, die stille Teilhaber sind, Anteilsscheine erwarben und für Startkapital sorgten. Das Gebäude stand zuvor lange leer, nachdem der Rewe-Markt 2002 Seddin verlassen hatte.

Hinter dem Projekt steckt eine hehre Idee

Hinter dem „Dorv-Zentrum“ steckt auch eine hehre, gemeinnützige Idee: Der Einkaufsladen ist das Flaggschiff und seine Überschüsse sollen das andere mitfinanzieren helfen. Kultur- und Veranstaltungsangebote laufen nach der Corona-Zwangspause derzeit langsam wieder an, sagt der Ortsvorsteher.

Zukunft des Cafés noch ungewiss

Was aus dem Café wird, steht noch in den Sternen. Es zog schon vor der Corona-Schließung keine Massen an. „Wir haben experimentiert und die eigene Familie ins Café gesetzt, um zu zeigen: Das ist ein guter Platz“, erzählt Ullrich. „Solche Unterstützungsmaßnahmen tragen nicht dauerhaft.“ Wenn das Strandbad in der Nähe wäre, würde das Café besser laufen, glaubt er. Ansonsten aber haben Seddiner und Kähnsdorfer schöne Gärten und Terrassen und deshalb kaum einen Grund, sich ins Café zu setzen.

Städter haben niemals Zeit

An den dauerhaften Erfolg des Bürgerladens glaubt Ullrich aber fest. „Es ist auch ein anderes Einkaufen im Dorfladen. Es ist entspannter“, sagt er und fügt hinzu: „Ich kann genau sagen, wer in der Schlange an der Kasse aus der Stadt kommt und wer nicht.“ Stadtbewohner seien unentspannter und hätten nie Zeit. Ullrich, der mit seiner Familie 2015 herzog, muss es wissen: Er arbeitete vor dem Umzug als Marktleiter bei Kaisers-Tengelmann in Berlin. „Wenn sich in Seddin eine Schlange an der Kasse bildet, unterhalten sich die Leute miteinander. Dann sind wir wieder die klassische Begegnungsstätte“, sagt er.

Seddin hatte ersten Rewe in der Ex-DDR Im Gebäude des heutigen „Dorv-Zentrums“ in Seddin eröffnete am 15. November 1990 Rewe seine erste Filiale auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Nach dem Weggang Rewes 2002 stand das Haus leer. Das „Dorv-Zentrum“ mit Kulturangebot, Café und Kaufladen wurde im März 2014 eröffnet und beschäftigt heute vier Mitarbeiter, die im Bürgerladen arbeiten. Im Angebot hat der Bürgerladen Produkte aus der Region und Waren von einem Hauptlieferanten aus Schleswig-Holstein. Die Hofgut-Produkte von dort sind in der Region unbekannt und locken an.

Von Jens Steglich