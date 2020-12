Seddin

Der Legende nach wird der Weihnachtsmann im hohen Norden vermutet. Bruno aus Seddin weiß es besser, der Sechsjährige schaut schließlich regelmäßig bei ihm vorbei. Der Weihnachtsmann lebt gleich um die Ecke – am Waldrand in Seddin. Im Rüdigerweg 14 hat er seine Hütte und eine Garage für Mukki, den Trecker, mit dem der Mann mit dem Rauschebart in der Adventszeit zu den Kindern fährt.

Den sechsjährigen Bruno zieht es schon im Herbst zur Weihnachtshütte

Bruno zieht es freilich oft schon im Herbst, manchmal sogar im Sommer zu diesem Fleckchen Erde, das sich immer in der Vorweihnachtszeit in eine wundersame Weihnachtswelt verwandelt. Bruno lotst seine Eltern bei Spaziergängen in den Rüdigerweg, um zu schauen, ob noch alles in Ordnung ist und Mukki auch an seinem Platz steht. „Er freut sich immer wieder, den Weihnachtsmann zu treffen. Die beiden sprechen gern miteinander, sie verstehen sich gut“, sagt der Vater von Bruno. Der Seddiner Weihnachtsmann hat viele Fans in der ganzen Region, die jedes Jahr ihre Wunschzettel bei ihm vorbeibringen. Wenn er auf Mukki durch den Ort fährt, flippen die Kinder aus und rennen raus, um ihm zu winken.

In diesem Jahr gibt es beim Weihnachtsmann eine Ampel am Eingang

In diesem Jahr ist aber einiges anders. Trotzdem: „Die Kinder brauchen ihren Weihnachtsmann und sie bekommen ihn auch“, sagt Reimar Wiefel. Für die Wunschzettelübergabe in Corona-Zeiten hat er eine ausgeklügelte, mit der Gemeinde abgestimmte Besucherregelung auf die Beine gestellt. Beim Weihnachtsmann gibt es jetzt zum Beispiel eine Ampel am Eingang. Wenn sie von Rot auf Grün schaltet, ist der Weg frei zum Mann mit dem roten Mantel, der mit Klarsicht-Visier auf Mukki sitzt, damit die Abstände eingehalten werden.

Am Dienstag und Mittwoch nimmt er noch mal Wunschzettel entgegen

Am Dienstag und Mittwoch jeweils von 16 bis 19 Uhr stellt Reimar Wiefel die Ampel noch einmal auf Grün, um Wunschzettel entgegenzunehmen und mit den Kinder zu reden. „Ich erzähle dabei keinen Blödsinn“, sagt er. Die Worte des Seddiner Weihnachtsmannes haben Sinn und Gewicht.

In der Adventszeit macht er die Welt ein bisschen schöner

Reimar Wiefel ist ein Mann mit zwei Identitäten. Im Frühling, Sommer, Herbst und Spätwinter führt der 76-Jährige ein normales Leben, in der Adventszeit verwandelt er sich in den Weihnachtsmann, der die Welt in und um Seddin ein bisschen schöner und herzlicher macht.

Ein kleines Weihnachtswunderland in Seddin. Rechts steht die Weihnachtsmann-Hütte. Quelle: Jens Steglich

„Wenn er den roten Mantel überstreift, ist es für ihn keine Rolle. Er ist dann der Weihnachtsmann“, sagt seine Frau, die in diesem Wunderland am Waldrand den Part von Frau Holle übernimmt. Das ist in diesen Gefilden keine leichte Aufgabe. Wann es das letzte Mal geschneit hat, daran kann sich kaum noch einer erinnern. Dabei steht der Wunsch nach Schnee bei den Kindern weit oben. „Ich kann ja meine eigene Mitarbeiterin nicht schlecht machen“, sagt der Weihnachtsmann und fügt hinzu: „Es liegt ja nicht in erster Linie an Frau Holle.“

Der Mann mit dem direkten Draht zu Frau Holle

Schuld ist Väterchen Frost, „der kräftig an der Flasche hängt und vergisst, Kälte zu produzieren“. Vor den Kindern begründet er den fehlenden Schnee etwas anders: „Frau Holle spricht sich fast den Mund fusselig, aber Väterchen Frost reagiert nicht, weil er schläft.“ Seddins Weihnachtsmann hat ein Telefon in der Hütte und damit einen direkten Draht zu Frau Holle. Gibt es denn dieses Jahr weiße Weihnachten? „Wenn ich das beeinflussen könnte. Manche Kinder haben noch gar kein Schnee gesehen“, sagt Frau Holle, die mit bürgerlichen Namen Eveline Wiefel heißt.

Angefangen hat alles vor 26 Jahren mit jubelnden Kindern

Angefangen hat alles vor 26 Jahren. In der Förderschule in Kleinmachnow fällt der gebuchte Knecht Ruprecht aus. Reimar Wiefels Nachbarin, deren Sohn die Schule besucht, versucht ihn zu überzeugen, einzuspringen. Anfangs stäubt er sich, fährt dann aber doch hin und erlebt sein ganz eigenes Wunder. Als er eintritt und sein Glöckchen erklingen lässt, bricht Jubel aus. Es ist der Moment, der Reimar Wiefel zum Weihnachtsmann macht.

Auch der Ministerpräsident war schon zu Besuch

26 Jahre später hängt seine Weihmachtmannhütte volle Bilder und Geschenke von Kindern aus der Region. Der Nachwuchs liebt ihn und die Erwachsenen auch. 2019, im 25.Jahr, haben sie es mal umgekehrt gemacht und den Weihnachtsmann beschenkt. Die kleine Martha etwa hat ein Lied für ihn geschrieben. Als die Kinder der Seddiner Kita Seepferdchen es anstimmten, musste der Weihnachtsmann erst einmal schlucken. „Das ging so unter die Haut.“ Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) war auch da und ehrte ihn bei einem Überraschungsbesuch als „Ehrenamtler des Monats“.

Das Bild bekam Reimar Wiefel 2019 geschenkt, im 25. Jahr als Weihnachtsmann von Seddin. Oben ist Frau Holle zu sehen, die in Seddin Eveline Wiefel heißt. Quelle: privat

Und Seddiner Eltern gaben bei einer Künstlerin ein Bild in Auftrag, das Reimar Wiefel auf Mukki zeigt. Über ihm schüttelt Frau Holle die Betten aus. Die weißen Punkte auf dem Gemälde sind Fingerabdrücke. Mehr als 100 Seddiner Kinder haben ihre Finger in weiße Farbe getunkt und 487 kleine Schneebällchen aufs Bild gezaubert.

Von Jens Steglich