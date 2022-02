Bürgermeisterwahl in Seddiner See - Duell am Seddiner See: Carina Simmes erhält Unterstützung, Mathias Frey gibt sich kämpferisch

Am Ende fehlten Carina Simmes (BVB/Freie Wähler) nur 21 Stimmen für den Sieg. Jetzt kommt es in der Gemeinde Seddiner See am 20. Februar zur Stichwahl mit Mathias Frey (Linke). Er gibt sich kämpferisch, sie bekommt Unterstützung von einem Unterlegenen aus der ersten Wahlrunde.