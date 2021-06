Seddiner See

Eine neue Technologie steht auf dem Sprung in die Praxis und soll dem Güterverkehr auf der Schiene und dem Umschlagplatz Seddin neuen Schwung bringen. Am Rangierbahnhof Seddin, der eigentlich in Neuseddin liegt, hatte am Dienstagabend Sigrid Nikutta, Chefin der DB Cargo AG, der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn, den Grünen-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Toni Hofreiter empfangen. Er absolvierte bei ihr ein „Kurzpraktikum“ und lernte dabei vor allem die Welt des Einzelwagenverkehrs kennen, die bis heute ein mühsames Geschäft ist, bei dem Handarbeit zu leisten ist. Die beiden entkuppelten unter fachmännischer Anleitung von Rangierbegleiter Hartmut Biermann und Standortleiter Uwe Böldt einen Güterzug. Die Wagen wurden im Anschluss für den weiteren Transport neu zusammengestellt.

Klimafreundliche Alternative auch für kleine Transportvolumen

Wie arbeits- und zeitaufwendig es ist, jeden Wagen mit den Händen zu entkuppeln, erfuhr Hofreiter am eigenen Leib. Doch diese Methode, die den Güterverkehr auf der Schiene aufwändig und damit wenig konkurrenzfähig macht, soll bald der Vergangenheit angehören. Was Eisenbahner „Einzelwagenverkehr“ nennen, hat nämlich großes Potenzial, weil Güter bis an ein Ladegleis direkt zu Firmen rollen. Der Einzelwagenverkehr gilt als die klimafreundliche Alternative zum Lkw-Verkehr und kann die Vorteile der Schiene auch für Unternehmen mit kleinerem Transportvolumen erschließen.

Neue Technik erlaubt ferngesteuertes Kuppeln der Wagen

„Digitale Automatische Kupplung“, „digitale Leit- und Signaltechnik“ sowie das „Zugbeeinflussungssystem ETCS“ sind die Zauberwörter der Techniker, die für eine neue Technologie stehen, mit der die Wende geschafft werden und der umweltfreundliche Güterverkehr auf der Schiene den nötigen Schwung bekommen soll. Sie erlauben in Zukunft ein weitgehend automatisches, ferngesteuertes Kuppeln der Wagen.

„Bremsen lösen für mehr Güterverkehr auf der Schiene“

„Wir müssen endlich die Bremsen lösen für mehr Güterverkehr auf der Schiene, denn hier ist schon jetzt klimafreundliche Elektromobilität möglich. Die Schiene ist das Rückgrat der nötigen Verkehrswende“, sagte Hofreiter.

Das Bekenntnis der DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta zum Einzelwagenverkehr ist auch Rückenwind für den Güterbahnhof Seddin, der mit seinen etwa 250 Beschäftigten als einer der zentralen Umschlagplätze in Deutschland für Einzelwagen gilt.

Sigrid Nikutta, DB-Vorstand Güterverkehr, auf dem Güterbahnhof Seddin. Quelle: DB AG /Oliver Lang

„Seddin ist einer von neun großen Knotenpunkten im mehr als 35.000 Kilometer großen Umweltnetzwerk von DB Cargo“, so Nikutta mit Blick auf das deutsche Schienennetz. „Wir haben ein Ziel: Wir wollen wachsen mit dem Schienengüterverkehr“, sagte sie.

