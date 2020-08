Seddiner See

Manfred Mannheim kam als 16-Jähriger an den Seddiner See, um das Fischerei-Handwerk zu erlernen. Er hat den See nie wieder verlassen. Der 64-Jährige ist heute noch Fischer dort und bewirtschaftet das Gewässer mit seinem Sohn. Doch jetzt scheint der See ihn zu verlassen. Der Seddiner See verliert Wasser, seit 2018 in einem dramatischen Tempo. Inzwischen stehen sogar die Hälterkästen für die Fische im Trockenen.

Herr Mannheim, wenn Sie abends am See sitzen und aufs Wasser schauen, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Anzeige

Manfred Mannheim: Es ist ein trauriger Anblick, der weh tut. Aber ehrlich gesagt: Dieses Jahr habe ich selten mal entspannt am See gesessen. Man hatte kaum Zeit, Fischer zu sein, weil die Leute zurzeit so viel Fisch essen. In der Corona-Zeit ist der Fischkonsum nach oben geschnellt. Wir sind vor allem damit beschäftigt, den Fisch zu veredeln. Wir räuchern ihn, machen Fischbrötchen und anderes.

Weitere MAZ+ Artikel

Seit wann kennen Sie den See jetzt schon?

Ich bin 1972 hergekommen und habe hier am See beim damaligen VEB Binnenfischerei Potsdam meine Fischerei-Lehre begonnen.

Wie sah der See damals aus?

Da war das Wasser noch 50 Meter weiter vorn. Hier, wo wir jetzt sitzen, hat sogar ein großer Kutter im Wasser gestanden. Man weiß inzwischen schon nicht mehr, wo man sein Boot hinstellen soll, um überhaupt auf den See herausfahren zu können. Es gab zwar immer Schwankungen beim Wasserstand, aber nicht solche extremen wie heutzutage.

Der niedrigste Wasserstand wurde am 23. August 2020 gemessen Der Große Seddiner See wird mit einer Größe von 218 Hektar angegeben, die er nicht mehr hat. Jürgen Wagler, Vorsitzender des Ortsentwicklungsausschusses in der Gemeinde, schätzt, dass es jetzt 20 Hektar weniger sind. Er hat Daten zu den Pegelständen aus den vergangenen 13 Jahren. Der höchste Pegelstand in dem Zeitraum wurde am 3. Juni 2013 mit 39,26 Metern über Normallnull (nicht zu verwechseln mit der Seetiefe) gemessen, der niedrigste am 23. August 2020 mit 37,75 Metern über Normalnull. Das sind 1,51 Meter weniger als vor sieben Jahren.

Der See kann den Fischer nicht mehr ernähren?

Schon lange nicht mehr. Bis 2010 ging es noch, auch wenn es schon da nicht üppig war. Dieses Jahr hatte der Seddiner See das erste Mal Blaualgen. Das gab es hier noch nie. Es ist ein ganz schlechtes Zeichen: Wenig Wasser, warme Temperaturen – das heizt den See auf.

Wie geht es den Fischen im See?

Die haben kaum noch Platz. Sie finden immer weniger Laichplätze, weil der Schilfgürtel inzwischen auf Land steht, derart ist das Wasser zurückgegangen. Fische suchen den Schutz des Schilfes zum Laichen. Draußen auf dem See lauern zu viele Gefahren, dort wollen sie nicht laichen. Schilf hat auch eine wichtige Reinigungsfunktion. Es heißt, fünf Quadratmeter Schilf würden das Abwasser von einer Familie reinigen. Das fällt jetzt auch noch weg.

Fischer muss Fische ankaufen

Wie viele Fische müssen sie inzwischen hinzukaufen?

Es werden bald 100 Prozent sein. Dieses Jahr war Wahnsinn. Man könnte sagen, es war fast ein Totalausfall.

Woher bekommen Sie den Fisch?

Wir kaufen Fisch von anderen Fischern oder vom Großhändler und veredeln ihn. Eigentlich will man aber selbst Fischer sein. Der Anteil der Fische, die wir selbst im Seddiner See fangen, ist inzwischen leider minimal.

Stirbt der See langsam vor Ihren Augen?

Wenn nichts getan wird, ist der See bald am Ende. Manchmal denkt man, es ist nicht mehr fünf vor, sondern schon fünf nach Zwölf.

Wasserkante hat sich 50 Meter zurückgezogen

Wie viel Wasser hat der See verloren?

In der Wasserhöhe sind es etwa anderthalb Meter. An manchen Uferstellen muss man jetzt 50 Meter weiter laufen als vor 30 Jahren, um ans Wasser zu kommen. Die Leute sollten aber auf diesen verlandeten Flächen nicht laufen. Der See und sein Umfeld sind ein Biotop, das geschützt bleiben muss. Auf die freien Sandflächen gehört kein Müll, Menschen sollten sie gar nicht betreten. Wenigstens das sollten wird der Natur lassen.

Lesen Sie auch:

Wann war die Welt am Seddiner See noch in Ordnung?

1994 war er das letzte Mal gut gefüllt. Da mussten wir einmal sogar am Kähnsdorfer See gleich nebenan Wasser ablassen, weil damals einige Grundstücke etwas nass geworden waren. Damals war der Grundwasserspiegel stabil und in dem Jahr hatte es ausreichend geregnet.

Golfer, Gärtner, Großbauern: zu viele Nutzer ziehen Wasser aus dem See

Was passiert da seither in Zeitlupe mit dem Seddiner See?

Wenn viel Wasser dem Grundwasser entnommen wird, es aber nur noch wenig regnet wie in den letzten drei Jahren, dann verschwindet der See langsam. Er hat keinen natürlichen Zufluss und speist sich aus dem Grundwasser. Die Wasserverdunstung ist in den Sommern wegen der größeren Hitze auch höher als früher. Wenn dann noch Wind ist, ist die Verdunstung richtig hoch. Im August ist der Wasserspiegel in zwei Wochen um gut zehn Zentimeter gefallen. Ich hatte Blumentöpfe am Ufer ins Wasser gestellt. Nach zwei Wochen war dort kein Wasser mehr. Viele, die im Seeumfeld wohnen, haben einen Brunnen und ziehen sich Wasser, der Golfplatz und die Spargelbauern entnehmen Wasser. Es gibt zu viele Wasserverbraucher im Einzugsgebiet des Sees. Der wenige Niederschlag kann das nicht ausgleichen.

Sind Sie sauer auf die, die nichts tun?

Was heißt sauer? Es ist ja alles eine Kostenfrage. Man braucht Geld, um dagegen etwas zu unternehmen. Aber es wird immer schlimmer. Wenn man länger wartet, werden die Kosten noch höher sein. Das ist ein generelles Problem, andere Seen haben auch mit Wasserverlust zu kämpfen. Aber hier am Seddiner See ist es extremer.

Wer müsste etwas unternehmen, um den See zu retten?

Die Gemeinde Seddiner See als See-Eigentümerin zusammen mit den Kommunen, die auch am See liegen. Die müssten ein Interesse daran haben, ihn langfristig zu erhalten. Sie brauchen aber Hilfe. Die Gemeinden müssten mit Fördermitteln vom Land, vom Bund oder von der EU unterstützt werden. Gar nichts zu tun, bedeutet für den See das Aus.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Wie könnte der See gerettet werden?

Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, gereinigtes Abwasser aus Klärwerken nicht mehr in Kanälen abzutransportieren und über die Nieplitz abfließen zu lassen, sondern im Einzugsgebiet des Sees zu halten und dort versickern zu lassen oder direkt in den See einzuleiten. Da gibt es den Gemeindevertreter Jürgen Wagler, der das angeregt hat und sich darum bemüht.

Würden Sie privaten Seeanrainern verbieten, Grundwasser zu entnehmen?

Verbieten wird kaum gehen, die haben ja Verträge. Man sollte die Wasserentnahme aber begrenzen und überhaupt lernen, sparsam mit Wasser umzugehen.

„Ich wünsche mir ein Jahr lang Regen“

Stehen Sie manchmal am See und verfluchen die Trockenheit und wünschen sich 14 Tage Landregen?

Na logisch. Ich wünsch’ mir ein Jahr lang Regen und das wird nicht reichen.

Haben Sie aufgegeben, für den See zu kämpfen?

Eigentlich nicht. Ich habe aber selbst keine Mittel, um den See zu retten. Ich bin nur ein kleiner Pächter.

Warum sind Sie vor fast 50 Jahren Fischer geworden?

Ich hatte Interesse an dem Beruf und gute Lehrmeister, die einem was beigebracht haben.

Warum sind Sie immer noch Fischer?

Es ist schon hart, aber man ist sein eigener Herr. Ich bin hier draußen in der Natur. Der See gibt einen das Gefühl von Freiheit. Wenn man abends am See sitzt und ein Bier trinkt, entschädigt das für alles. Das Fischereihandwerk am Seddiner See soll nicht sterben. Mein Sohn Mirko will die Fischerei weiterführen, aber dafür braucht er den See.

Von Jens Steglich