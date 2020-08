Sekundenschlaf: Mann kracht auf der A 9 in Leitplanke

Mittelmark

Das hätte schlimm ausgehen können: Weil er am Steuer seines Ford-Pkw einschlief, krachte ein Mann am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Leipzig in die Leitplanke. Der 37-Jährige war zuvor zwischen den Anschlussstellen Niemegk und Klein Marzehns nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, er blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Ford blieb aber fahrbereit. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, heißt es.

Von Philip Rißling